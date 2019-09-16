【消委會】Tempur 1558元健康弧度枕表現不敵海馬牌200元記憶棉枕

消委會測試了市面15款售價介乎145元至1,558元的枕頭，測試包括其承托表現、耐用程度、舒適度及防火測試，當中所有樣本均通過防火測試，惟樣本承托力參差；當中整體評分最高達4分的7個樣本中，包括只售145元的「蓓莎」品牌，以及各售200元的「宜家家居」及「海馬牌」枕頭；而售價為1,558元的Tempur健康弧度枕評分僅3分，而評分最低分的是雅蘭的七孔珍珠枕，僅2.5分。 由於男女身型特徵不一，故是次男、女測試者有作分別評分。消委會提醒，購入枕頭前須親身體驗，覺得舒服才購買，同時應留意自己慣常睡姿，選擇合適的枕頭。

消委會測試了市面15款枕頭，包括其承托表現、耐用程度、舒適度及防火測試，當中所有樣本均通過防火測試，但樣本的承托力參差。（資料圖片）

測試枕頭售價介乎139元至1,558元

消委會最新一期的《選擇》月刊，測試聚酯纖維枕、記憶棉枕和乳膠枕，測試的15款樣本均購自本港的百貨公司、家庭用品店或枕具專門店。其中6款聚酯纖維，售價介乎139元至259元；6款記憶棉枕售價介乎200元至1,558元；而3款測試的乳膠枕售價介乎399元至700元。

消委會在本港購入15個樣本後，一併運往歐洲一所對人類學及人體功效學具豐富測試經驗的實驗室進行測試，測試項目包括枕頭樣本對頭頸的承托表現、耐用程度及舒適度。所有測試均在中等硬度的床褥上進行，由可代表亞洲男士及女士身型特徵者，分別仰臥及側卧於枕頭樣本上，拍攝頭部和枕頭樣本受壓下陷的幅度，再評估及比對樣本的承托表現，測試發現，樣本承托力參差。

整體個15款枕頭樣本當中，若考慮到耐用程度（20%）及舒適度(25%)後，約一半（7個）樣本獲得整體4星評分，包括「蓓莎Bursa」以及「宜家家居Ikea」的聚酯纖維枕；「蓆夢思Simmons Beautyrest」及 「海馬牌 Sea Horse」的記憶棉枕；以及「Cherry」、「鄧祿普Dunlopillo」、「睡康寧Suzuranbed」的乳膠枕。

而售價為1558元的Tempur健康弧度枕評則僅評為3分，而評分最低分的是雅蘭的七孔珍珠枕，僅2.5分，售價為259元。

總評達4星的枕頭樣本 類型 品牌 型號/資料 價錢（元） 聚酯纖維枕 蓓莎Bursa Comfort Microlux Pillow 145 聚酯纖維枕 宜家家居Ikea HYLLE firmer

item number: 002.827.21 200 記憶棉枕 蓆夢思Simmons

Beautyrest 甜夢 維斯科記憶枕 穩固承托Viscospring Wonderpillow Firm 1,100 記憶棉枕 海馬牌 Sea

Horse MEM-F-100 200 乳膠枕 Cherry 貴族乳膠枕 Royal latex pillow 399 乳膠枕 鄧祿普Dunlopillo 舒享標準枕 Super Comfort Standard 700 乳膠枕 睡康寧Suzuranbed Tree Pillow Natural Standard /

Natural Latex Pillow 499 註：產品售價是消委會在今年8月底透過巿場調查所得，只供參考。

資料來源：《選擇》月刊

「Tempur」代理商指消委會選用測試員 與產品適用身型有差別

對於消委會測試結果，「Tempur」代理商回覆消委會指，消委會測試的型號屬中型

（medium），惟消委會選用的兩位測試員，與該產品適用的身型或有差別，稱該型號備有不同高度供消費者選擇，若按身型選用適合高度大小的枕頭，承托效果會更佳。

「Tempur」代理商又指，該型號以紓緩壓力（optimal pressure relieving）為主，而生產商對於硬度、壓縮和動態疲勞（dynamic fatique test）質量監控是 按照ISO及ASTM的相關標準進行，產品的高度及硬度變化均於生產

商內部測試的規限以內。

「宜家家居」之聚酯纖維枕獲女性選為最高分

另外，若按性別分開評分，整體在女性獲選為最高分的是「宜家家居」之聚酯纖維枕，不論仰臥及側卧的承托表現均不俗，只是耐用程度一般。

至於男性，質認為「蓆夢思」、「海馬牌」、「Cherry」及「鄧祿普」整體表現相若。當中以海馬牌最便宜，只售約200元。

枕頭材質簡介



聚酯纖維枕頭：價錢較大眾化，枕芯一般可水洗及晾曬，可減少塵蟎數量，但不及其他類型的枕頭耐用。

記憶棉枕頭：一般不可清洗、散熱較慢

乳膠枕頭：散熱、透濕和彈性俱佳、較耐用，但不宜晾曬、部分人士或對乳膠過敏

資料來源：消委會《選擇》月刊

消委會提醒，枕頭一般可用上數年，但如枕頭承托力變差，出現按下沒回彈性或局部下陷、令睡眠不適等，應考慮更換枕頭。而枕頭須配合常用床褥的硬度，故購買前務必親身試睡，考慮清楚才選購。

選枕頭貼士

1/最重要是親身體驗覺得舒服

2/側卧者宜選較高的枕頭：簡單方法量度耳朵至肩膀的闊度，再找一個高度相若的枕頭試睡。

3/睡著常轉身者宜選特別設計、中間較低但頸部有特別承托，旁邊兩側較高，方便側睡的枕頭。

4/觀察仰卧時下巴宜保持水平線、側卧時頸椎、胸椎和脊椎連成一線



資料來源：香港物理治療學會、香港大學醫學中心矯形及創傷外科學系名譽臨床教授黃一華、消委會