【消委會】4大超市疑「扮減價」　Market Place從不見原價出售

作為精明的消費者，購物前免不了貨比三家，特價貨品亦較吸引。不過，消委會今年4月至7月，檢視四家連鎖超市的42款貨品的價格標示，發現超市疑經常以刪除原價，「扮」減價推優惠。其中「惠康」及「Market Place by Jasons」均有逾八成貨品，在一個月內未曾以刪除價作為「原價」出售，以12罐裝可口可樂為例，刪除價標示為99.9元，減價後為37.9元至42.9元，比刪除價平57%至62%，差距最大。 消委會指，減價促銷應屬短暫及設有時限，「特價」標示帶有在限期前購買減價貨品的迫切性，消委會認為，商戶若故意含糊其詞，未標明刪除價格的定義，令市民錯誤理解貨品的優惠程度，做法等同誤導；建議執法部門參考其他國家做法，訂定清晰及具體的執法指引。

消委會於今年4月1日至30日，及6月17日至7月16日兩段期間，每天到四間連鎖超市，包括「AEON」、「Market Place by Jasons」、「百佳」及「惠康」的16間分店，檢視42款貨品。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

消委會於今年4月1日至30日，及6月17日至7月16日兩段期間，每天到四間連鎖超市，包括「AEON」、「Market Place by Jasons」、「百佳」及「惠康」的16間分店，檢視42款貨品，如米、油、罐頭食品及零食等。

調查發現，各超市會在價錢牌上一併展示真實售價，及刪除價的促銷做法，其中「惠康」及「Market Place by Jasons」分別有37款及38款以此作價格比較，「百佳」及「AEON」則有23款及20款。

「原價」不應只在不合理的短時間內應用

然而，消委會指出，根據《商品說明（不良營商手法）（修訂）條例執法指引》，「原價」必須是商戶早前曾應用於同樣產品的價格，若「原價」只曾於一段不合理的短時間內應用，則該價格不應被視為「原價」。但4間超市均未有清楚說明刪除價定義，或令消費者誤以為是貨品的「原價」。

在連續30日觀察中，消委會發現「Market Place by Jasons」及「惠康」分別有32款及31款產品，不曾以刪除價作為貨品售價，如3支裝刀嘜純正粟米油，刪除價曾標為135.9元，但貨品售價則表示69.9元至72.9元，刪除價比售價高出約1倍；而6包裝維他奶豆奶的刪除價為28.7元，但4月售價一直是18.5元，兩者相差6成。至於各超市的網上售價，與其實體店的定價策略不一，消委會呼籲市民要小心留意。

快閃「原價」超市或有製造「原價」之嫌

消委會又曾在極短時間內、少於5日內，監測各超市以刪除的「原價」出售產品情況，當中「AEON」有7款貨品標回原價，包括510克的李錦記舊裝特級蠔油，在4月期間的售價一直為34.9元，刪除線「原價」為36.9元，其後在當月23日至26日，短暫的4日以刪除價36.9元出售。不過，消委會參考「AEON」過完一年的網上價格，亦曾在去年11月及今年4月短暫4日以36.9元出售該貨品，認為有製造「原價」之嫌。

至於「惠康」及「百佳」分別有2款及1款，曾以刪除價作貨品售價，；而「Market Place by Jasons」則未有快閃「原價」情況出現。

消委會調查發現，百佳有23款貨品在價錢牌上一併展示真實售價，及刪除價的促銷做法。（資料圖片 / 林若勤攝）

海關指，4間連鎖超市的加價標示及優惠提示，並未直接使用「原價」作為標示，但會否被視為具誤導性或虛假的價格資料，則要根據個案的調查結果及相關證據才能判斷。

消委會則表示，若商戶故意含糊其詞，未標明刪除價格的定義，令市民錯誤理解貨品的優惠程度，做法等同誤導。消委會建議執法部門參考其他國家做法，訂定清晰及具體的執法指引。

消委會調查發現，惠康有37款貨品在價錢牌上一併展示真實售價，及刪除價的促銷做法。（資料圖片 / 鍾偉德攝）

本港對貨品以非原價作為剛除價的方式標示目前未有檢控個案，惟海關過去曾處理個案，有公司通過團購網站，以每包「團購價$168」售米，並表示每包米原價260元，因此推廣折扣為六五折；惟該公司從未以每包260元的價錢出售該產品，疑誤導消費者相信每包米「團購價$168」是真正的優惠價，涉在營商過程中將虛假商品說明應用於其產品，觸犯《商品說明條例》，及後該公司承諾兩年內不會作出該類行為而沒有被檢控。