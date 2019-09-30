【十一國慶】國慶賽馬「馬照跑」　馬會：馬迷請預留充裕時間安檢

周二（10月1日）是國慶日，按慣例馬會都會舉行國慶賽馬日，惟今年國慶日多區有遊行示威，加上網上流傳會有人到馬場示威，今年會否「馬照跑」備受關注。 馬會周一（9月30日）傍晚宣布，國慶賽馬日將於十一國慶日如期舉行，而賽馬日將會加強進場保安檢查，呼籲馬迷預留充裕時間接受保安檢查。

去年國慶賽馬日前，歌唱家遲立明在場排練名曲「長江之歌」，並在香港警察樂隊伴奏下高唱國歌（馬會圖片）

建制派立法會議員何君堯愛駒「天祿」，原定上9月18日在跑馬地夜馬出賽，由於有網民號召入場，馬會因擔心發生衝突，當日中午臨時取消整晚賽事；至近日，有網民發起於國慶日「塞爆」沙田馬場，並揚言要帶橫額、大聲公到場「支持」，以及在儀式期間唱《願榮光歸香港》，令不少馬迷關注，國慶賽馬能否「馬照跑」。

冀馬迷切勿攜帶可能對人馬安全構成危險的物品

馬會在周一傍晚發出新聞稿，宣布國慶賽馬日將如期舉行，強調會繼續密切留意最新的情況。而因應目前的環境，周二的賽馬日將會加強進場保安檢查，馬迷需預留充裕時間接受保安檢查，並希望馬迷切勿攜帶可能對人馬安全構成危險的物品。

而對於安檢過程中，有甚麼物品被視作「違禁品」？例如頭盔、「豬嘴」或橫額等可否帶入場？馬會回應《香港01》查詢時表示，馬迷入場可攜帶甚麼物品，會基於有關物品會否影響在場的工作人員、馬匹及其他公眾人士的安全，又或者會否影響到馬匹的情緒而定。而一旦被發現攜帶有關物品入場，保安人員在安檢時會邀請有關人士離場。

若馬場出現衝突或其他突發情況時，會否腰斬賽事。馬會發言人稱，一直都有為不同突發情況制定應變措施，包括停賽、疏散馬迷等，但有關應變計劃一直都有，並非為今次國慶賽馬日特別制訂。

網民曾因何君堯愛駒出賽發起圍馬場行動，當天賽馬會終取消賽事。（資料圖片／張浩維攝）

《香港01》早前報道，今次的國慶日賽馬，馬會將「低調」進行，未有任何儀式及場內慶祝活動，亦沒有邀請中央政府官員或港府官員出席，屬歷年首次安排。屆時會由馬會高層頒發兩場盃賽事獎項，不會像以往一樣由政府官員擔任頒獎嘉賓。馬會方面補充，會在中午12時，即開賽前播唱國歌一次。

今次的「國慶賽馬日」將有兩項國際三級賽事，包括第三場國慶盃及第七場慶典盃；兩屆馬王「美麗傳承」將於當日復出，跑慶典盃，引起廣大馬迷關注。香港賽馬會副主席郭志桁將會為國慶盃（三級賽）頒獎，而董事利子厚將會為慶典盃（三級賽）頒獎。

兩屆馬王「美麗傳承」將於國慶賽馬日復出。（馬會圖片）

另外，馬會亦公布以下場外投注處明天(10月1日)有特別安排：

暫停服務：

西區屈地街

灣仔軒尼詩道

佐敦柯士甸道

屯門市廣場

上環干諾道西

灣仔春園街

尖沙咀漢口道

荃灣荃富街

上環德輔道西

銅鑼灣謝斐道

尖沙咀寶勒巷

荃灣青山道

中環天星

銅鑼灣波斯富街

太子彌敦道

荃灣沙咀道

中環干諾道中

旺角彌敦中心

太子長沙灣道

葵芳

灣仔謝斐道

旺角亞皆老街

黃大仙豪苑

沙田沙角街

沙田好運中心

大圍道

提早於下午六時暫停服務：

西區卑路乍街

北角馬寶道

油麻地砵蘭街

屯門建榮街

上環水坑口街

旺角花園街

油麻地上海街

沙田禾輋

中環士丹利街

旺角登打士街

佐敦道

天后英皇道

北角電氣道

旺角塘尾道

尖沙咀東

馬會指其餘場外投注處明天提早於晚上8時暫停服務。