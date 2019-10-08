港鐵停駛釀混亂　交通應變要及時

隨修例衝突升溫，港鐵多個車站在過去數天受到嚴重破壞，導致連日來服務幾乎癱瘓，上周五（4日）晚更首度宣布全線停駛，大批市民頓然驚惶失惜，甚至困於歸家途中。港鐵作為本港最大的公眾運輸服務供應者，幾乎主宰着不少市民的交通選擇，故當其服務受阻，市民生活自然大受影響。隨暴力示威者的破壞愈加放肆，港鐵須做好應急管理，特別是提供接駁甚至替代的交通服務。港鐵及其大股東政府均應汲取經驗，保障市民在需要時有車可乘。

港鐵停駛 影響甚大

上周五政府宣布即將藉《緊急法》通過《禁蒙面法》，晚上各區隨即出現衝突。港鐵觀塘站率先於晚上7時50分宣布暫時關閉，其後多個車站、甚至部分路線亦相繼宣布暫停服務；直至晚上10時半左右，港鐵表示因大量車站受破壞及縱火，在顧及乘客及員工安全下，決定全線暫停服務，當中亦包括港鐵巴士服務。

政府上周五（4日）宣佈透過《緊急法》實施《禁蒙面法》，翌日（5日）凌晨起生效，當晚即激起多區示威浪潮，港鐵因車站受破壞而全線停駛。（資料圖片 / 高仲明攝）

港鐵鐵路服務覆蓋全港，是不少市民起居出行的主要交通工具，故鐵路服務突然中斷自然教市民大失預算。而對那些須長距離通勤回家的市民來說，他們可使用的交通選擇本已寥寥可數，港鐵暫停服務對他們的影響必然更大。更甚者，港鐵全線服務突然暫停，未能及時在此前登車的市民固然受災，但即使是趕上「尾班車」乘客的遭遇亦不好得多，當晚列車服務突然煞停，不少乘客被迫在目的地以外的車站下車，或許他們歸家路程已為大減，但事實上當晚各區衝突連連，他們亦不易找到接駁交通回家。

暴力示威者破壞港鐵，固然要負上最大責任，但港鐵的應急管理拙劣，並無在剎停服務後盡力為受影響乘客舒困，卻應檢討。以國慶日西鐵線服務為例，當日屯門區爆發衝突，港鐵宣布封閉屯門站，並以兆康站為西鐵線新界方向的終點站，同時亦暫停來往屯門、天水圍及元朗等區的輕鐵路線；在傍晚時分，港鐵宣布因屯門區衝突升級，突將終點站改為天水圍，大批以屯門區為目的地的乘客被迫下車，卻因輕鐵服務受阻關係，難以藉此前往屯門，變相受困圍城。據悉，當時大批市民與車站職員理論，要求提供接駁巴士助受困市民前往屯門，惟車站職員不但無言而對，更反建議受影響乘客坐「回頭車」，前往元朗、甚至南昌等站轉乘巴士，其應變安排叫人哭笑不得。

當暴力示威者襲擊港鐵站時，港鐵當然有需要因應情況急停服務，但它作為公共交通營運商，甚至是本港最大的公共交通供應者，實有義務照顧受影響的乘客，如加開接駁巴士接載「滯留」顧客。至上周五晚上般交通混亂，須煞停的不獨是鐵路服務，諸如巴士般的陸路交通一樣嚴重受阻，但港鐵仍有責任照顧已登車乘客的需要，盡量安排接駁巴士完成餘下路程。原地疏散乘客，也會令部分人有家歸不得。

連日來港鐵成為示威者攻擊目標，港鐵宣布多個車站停止運作。（資料圖片）

鐵路主導 責任重大

更重要的是，我們不能忘記港鐵背後大股東——政府——之責任。一方面，政府應及早評估形勢，與鐵路、巴士等交通營運商及早商討對策，就不同可能之情況制訂應變機制。另一方面，政府亦應檢討香港的交通規劃，不應在單一交通工具因事或意外停駛時，令市民完全無法出入。再以新界西北地區為例，屯門、元朗及天水圍三區向來緊密相連，居民多於屯元天內跨區活動，而三區內、外的交通幾乎由港鐵的鐵路及巴士服務壟斷。換言之，當港鐵服務嚴重受阻，甚至缺席，三區交通大受打擊，居民可謂寸步難行。

港鐵上星期六（10月5日）全線暫停服務，只有限度提供港鐵巴士。須知道，屯元天三區交通對內均以輕鐵主導，對外則依賴西鐵，再輔以輕鐵及巴士服務市民。以屯門為例，在沒有輕鐵的情況下，市民如要在區內移動，須依賴九巴、小巴甚至步行。但多數巴士乃長途路線，比如居民要從屯門碼頭前往屯門市中心，原來為短短數個輕鐵站的車程，市民卻須選乘前往九龍東的259D線九巴，其車資為輕鐵的近三倍。屯門居民若要前往元朗、天水圍，更是充滿難度。舉例說，如屯門居民要往來天水圍，或許只能選乘九巴53號，惟此路線不但以路程長、車站多為人詬病，更只能到達天水圍南，如市民要前往天水圍北，便須轉乘其他路線。

網民列出沒有港鐵下屯元天的可行交通選擇（屯們誌facebook截圖）

此等情況顯示，港鐵服務受阻持續至今，未能適時調配資源，助市民渡過難關，對市民造成重大影響。其實港鐵作為部分地區最重要的交通供應商，在應急情況下應考慮加開接駁巴士，或將港鐵巴士暫時改道以照顧三區市民。而政府在交通規劃上應維持多元，方能分散因個別交通服務受阻而造成的影響；在應緊情況下亦要積極調配資源，以服務市民為最大前提。

當然，香港的鐵路發展有既定的歷史脈絡，以鐵路主導的交通模式可謂鐵定的事實。但以港鐵作為本港鐵路網路的營運商，其責任便更加重大，應盡量提供穩定、具質素的交通服務。當暴力示威者不惜「攬炒」破壞港鐵車站和設施，港鐵管理層及政府便須更積極履行責任，彈性應對。面對港鐵近年醜聞不絕，政府亦應積極考慮回購港鐵，改善港鐵服務質素。