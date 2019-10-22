麥理浩徑40周年漁護署辦同樂日　設樹間飛索、攀樹　挑戰針山

全港最早啟用的長途遠足徑麥理浩徑今年踏入40周年，漁農自然護理署將於本周六（26日）舉行「麥理浩徑40周年同樂日」。活動將於麥徑第6及第7段舉行，期間可讓市民進行樹間飛索、康樂攀樹及挑戰針山等。漁護署亦舉行「麥徑通走2019」活動，市民在9月至11月完成5段或以上麥徑可獲贈紀念品。

郊野公園及海岸公園委員會今日（22日）開會討論麥徑40周年等議題。（黃金棋攝）

郊野公園及海岸公園委員會今日（22日）開會討論麥徑40周年等議題，漁護署指，「麥徑通走2019」參加者在各段登記點以手提電話完成簡單步驟，便可記錄完成的路段和日期。由9月1日活動開始至10月中，已有逾9000人登記參加活動，當中有超過80個團體參與。

40年前的10月26日為麥理浩徑的啟用日，漁護署當日就會於城門郊野公園舉辦「麥理浩徑40周年同樂日」，活動由早上10時開始。除樹上歷奇外，當日亦會有DIY工作坊，以及戰時遺跡導賞等活動予市民參與。

梁敬德（中）表示，下階段的項目是預計於今年年底開幕的「滘西洲故事館」。（黃金棋攝）

另外，會上亦討論有關香港地質公園舉辦「同根•同源」的保育計劃，漁護署地質公園主任梁敬德表示，香港地質公園範圍內村落和社區眾多，但近年隨着居民遷出已變得荒蕪。該計劃透過收集及恢復舊照片、歷史文物、家居物品等，以及訪問本地及海外村民，轉化為故事館展覽，活化和保留社區文化習俗。

梁表示，去年計劃中的「鴨洲故事館」已開幕，而「吉澳故事館」亦已於本月6日開幕，下階段的項目是預計於今年年底開幕的「滘西洲故事館」，而料2020年會設立「荔枝窩故事館」。

政府在2017 年施政報告提及會成立紅花嶺郊野公園，漁護署今日於委員會會議上指，目前仍就紅花嶺郊野公園的界線作調校，預計2020年底可成立。