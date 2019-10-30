【警方記者會】被逐女記者資料網上流傳　事主：或循法律方法追究

警方在28日例行的4點記者會上，有一名女記者以電筒照向警方高層抗議警方對傳媒濫用暴力；事後女記者的記者證在建制的群組流傳，她的資料遭人起底。警方更表明「該名記者在未有登記下擅自進入傳媒招待室」，指查問對方證件只作核實身份。 女記者今日（30日）接受電台訪問時表示，或循法律方法追究，惟暫未能夠找出發布人。另她指，不會拒絕傳媒派她採訪警察記者會，「只是怕不能夠再進入。」

28日警方記者會因有記者抗議而遭打斷。（張浩雄攝）

在28日警方舉行例行的4點記者會上，有一名女記者以電筒照向警方高層抗議警方對傳媒濫用暴力。當日進行抗議的獨立記者葉嘉雯，今早（30日）在商台節目《晴朗的一天出發》中反駁警方指控「未有登記下擅自進入傳媒招待室」的說法。

葉嘉雯表示，過去曾多次受僱於外媒，並委派前往採訪警方記者會，「曾經有過中國媒體拍過我的照片，指責我是外國勢力。」她重申，前日進行警總記者室時是自己以真實姓名及電話進行登記，「我無可能不登記就闖進去，因為該處是警察總部，登記程序也很嚴密。」

多次到過記者會採訪 重申有進行登記

警方當日以阻礙採訪為由，將葉嘉雯驅離現場。她說：「當時有一名OL打扮的人士，將我的證件拍了照」，但不清楚對方是否警察公共關係科的人員，稍後再同法律界朋友商討下一步行動。」

為何肯定記者證是由警方流出？她表示，該由記者協會發出的記者證於記者會前才領取，「剛完成renew，所以100%肯定是該女士拍攝」，因自己也未曾就記者證拍照，「完全無想過在網上可以見到。」

事後已有法律界朋友聯絡過葉嘉雯，表明她可以循法律方法追究責任，惟她嘗試追查發布人的身分卻發現用戶是假帳號，「我稍後會與法律朋友商討（下一步行動）。」

獨立記者葉嘉雯30日出席節目，反駁警方的指控。（商台提供）

另外，當日的抗議行動未有太多記者響應，葉嘉雯指行動與記協無關，但自6月9 日開始已經就反修例事件進行採訪，至10月27日晚上對着記者行家射橡膠子彈等，特別是香港記者協會執委、立場新聞記者陳朗昇受傷後，使不少記者都覺得要做出行動表達不滿。

葉嘉雯認為，採訪中常受到前線警員針對，「經常向我們射胡椒噴霧，其實是很痛！而且我們的器材也會損毀。」面對警方以「搶犯」的指控，她坦言從未見過有記者出現「搶犯」的行為，「以警方這麼專業及擁有的武力，不可能會遭人『搶犯』。」

不認同記者能夠「搶犯」 強調只記錄事件

她在採訪時感到前線警員的情緒是崩潰，認為警方高層要正視問題。「現時有部分警員是覺得我們是示威者，但記者只是想記錄事件，報道真相」，她強調無論是示威者或是警員的行為，記者都是有拍攝，「示威者縱火，我們都有拍。」

會否再就警方記者會採訪？葉嘉雯表示，若有機構要求不會拒絕，「但我自己會怕不能夠再進入警總。」