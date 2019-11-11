【11.11．港九直播】旺角示威者火燒太興中銀　再毀翠華茶餐廳

網上有多日發起今日（11日）「三罷」，多處地方有人堵路、阻礙港鐵運作，令全港交通大混亂。中午有網民發起在中環、旺角、沙田快閃堵路。 《香港01》直播九龍、香港島各區情況。

示威者走入翠華茶餐廳進行破壞。（李慧妍攝）

旺角山東街中銀被扑爆木板，再遭縱火。（梁祖饒攝）

【23:30】太興旁邊的夫妻肺片台式麻辣火鍋被指與太興有關，同樣被攻擊。

【23:25】消防員到達亞皆老街

【23:25】示威者在太興內縱火。

【23:15】砵蘭街一間太興被人闖入破壞。

【23:15】山東街中銀分被扑爆木板，而遭縱火。

【22:50】旺角有黑衣人嘗試登上一輛已停駛九巴，但未能啟動。另有人登上該輛巴士，並取走緊急逃生時用以敲爛玻璃窗的錘子，並擊毀車上部分閉路電視。

金城免稅藥坊老闆被捕。（李慧妍攝） 【22:43】旺角金城免稅藥坊被拘捕。有街坊指，由於水炮車經過時射水沖濕該店貨品，老闆出來收拾，其後被捕。

【22:39】有示威者拉出西灣河站消防喉，向已封站的西灣河站射水。

【22:37】彌敦道有多架巴士的擋風玻璃及倒後鏡被噴漆，車胎被放氣。

【22:33】至少兩枚催淚彈中朗豪坊招牌。

【22:20】水炮車沿彌敦道北行在豉油街及山東街接連射水。

【22:15】防暴警察車隊撤離期間，有人投擲玻璃瓶、磚頭等雜物，防暴警察射多發催淚彈。

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西灣河今早交通警開槍位附近，晚上有人架設路障縱火。（梁煥敏攝）

【22:14】消防員已撲熄西灣河十路口位火警。

【22:10】水炮車再於旺角發射催淚水劑。

【22:01】西灣河今早開槍位附近，有示威者架設路障縱火。一名坐輪椅男子靠近火種位置。

防暴警再度發射催淚彈驅散示威者。（余俊亮攝）

中年男子遭人在巴士間集體「私了」。（曾梓洋攝）

義務急救員正搶救被私了中年男子。（梁祖饒攝）

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【21:39】 該名男子由現場多名義務救護員治理，不久後警察再在附近施放多枚催淚彈，黑衣人散去。

【21:37】 黑衣人集體「私了」一名中年男子，他被打至爆缸，頭都變黑，重傷倒地。

警方及示威者在旺角繼續夜戰。（曾梓洋攝）

【21:21】消防者到達朗豪坊對出的亞皆老街火場，是由示威者燃點雜物路障造成，已經撲熄。

【21:12】警方於創興廣場外發射催淚彈。

【21:10】黑衣人在旺角亞皆老街1至5號雅麗斯英文幼稚園對開馬路縱火，火舌2米高。

【20:57】旺角：水炮車再施放催淚水劑，通菜街的攤檔趕忙收拾物品。

警方水炮車在山東街發射催淚水劑。（余俊亮攝）

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約10名黑衣人打爆又一城側門，觸發火警鐘響。（黃祐樺攝）

【20:32】警方水炮車在山東街發射催淚水劑。

【20:10】約10名黑衣人打爆又一城近德智苑側門，觸發火警鐘響。

【20:07】警方往太子返向撤退期間，再舉藍旗及黑旗，但前方未見示威者。隨後施放幾發催淚彈。期間又向西洋菜南街施放幾枚催淚彈。

【20:04】麥當勞一家彌敦道分店亦被毀壞，玻璃碎裂一地。

【20:00】水炮車及裝甲車在窩打老道調頭，正沿彌敦道返回太子方向。有防暴警舉起胡椒噴霧，指向記者再三要求「行遠啲」。

【19:54】警方水炮車再度射出催淚水劑。防暴警於窩打老道交界拆除路障。警方在場宣布指已封鎖窩打老道，並要求記者不斷後退，距離窩打老道已相隔十多米。

【19:50】警方已發射多枚催淚彈，並繼續向油麻地方向推進。有警員向跟隨警方後方的記者指，不要接近警方。

【19:47】警方已於旺角亞皆老街十字路口舉黑旗，警告或會施放催淚彈。

【19:44】防暴警跟隨水炮車旁邊，向前推進。水炮車不斷射出催淚水劑。

【19:42】警方於彌敦道出動水炮車，並一邊射水一邊推進。

【19:37】旺角彌敦道上有一個寫上「TNT」的紙箱，放在路面上，但裡面未見任何物品。

【19:36】旺角優品360分店再被破壞，店內滿佈水跡。

【19:27】在油麻地，一個電箱傳出巨響爆炸聲，但不見火光。

【19:26】在西灣河，防暴警在筲箕灣道舉黑旗，並向在場圍觀群眾及示威者，大叫「曱甴」。

【19:18】有示威者破壞彌敦道一個電箱，並向內投擲物品。有示威者大叫記者不要走近電箱，「會爆㗎喇！」而電箱正不斷冒煙，並傳出濃烈的燒焦味。

【19:15】有停泊在亞皆老街的城巴車門及引擎位置被打開，其後有黑衣人把近朗豪坊的翠華餐廳玻璃及電視屏幕打碎。

【19:12】在怡和街防暴警防線，上空突然出現高空擲物，防暴警隨即散開後退，並用電筒照上大廈查看，其後後撤，只留低記者在場拍低該高空墮下物件。

【19:08】 防暴警於銅鑼灣再拘捕多兩名女士。防暴警其後於怡和街向天后方向，發射數枚淚彈。

【19:00】油麻地站緊急廣播，指因有緊急事故，油麻地站要關閉，乘客要立即離開。

彌敦道、窩打老道一帶已滿佈磚頭，處處路障。

【18:50】有黑衣人攻擊旺角華潤堂分店，向店面玻璃掟磚塊，玻璃破裂但未有散落一地。

另有一名外籍人士走向彌敦道窩打老道交界示威者，其後被多名示威者包圍送到路邊，有急救員協助該外藉男子，並詢問男子是否醉酒。最後該男子在急救員協助下離開。

【18:41】在西灣河，警員到現場清理雜物。

【18:35】銅鑼灣有一男一女在怡和街恒生銀行對出，被警方被拘捕。有在場目擊者表示，當時女士未有戴口罩，被女警員突然喝令拘捕。

【18:36】多架警車突然走近筲箕灣道位置，現場人士大為緊張，立即四散到附近位置，然而，太安樓附近路段亦有示威者設置有多個大型路障。防暴警到場後，高舉黑旗警告或會放催淚彈。

【18:34】在旺角，有示威者以索帶連成數米長的長繩，並掛在交通燈之間，形成路障。

【18:29】在銅鑼灣，警方再向怡和街舉藍旗，警告在場人士正參與非法集結。

【18:26】在窩打老道彌敦道交界，示威者以竹枝、鐵欄等築成路障，有救護車嘗試進入窩打老道，示威者先讓救護車通過。另外，彌敦道上有多輛巴士擋風玻璃司機位置被噴上油漆，阻擋司機視線

【18:25】在西灣河，有示威者在筲箕灣道放滿磚頭等路障。

【18:20】在銅鑼灣，市民翁先生表示，當時在SOGO門口大聲質問警方是否毋須舉黑旗就可直接發射催淚彈，其後數十名防暴警員衝前將他包圍。他指，有警員用警棍打他手部，並向其面部噴射胡椒噴劑，令他無法睜開眼睛。警員問他會否離開現場，翁生回答「會」，才被放行。現場義務急救員上前為他清理。

【18:19】旺角站D出口起火，有消防員到來，但圍觀人士要求對方拍照便離開。

【18:17】示威者在彌敦道近窩打老道位置，拆下一支鐵柱當成路障。在彌敦道戒備的防暴警員突上車離開，但示威者繼續維持遮陣，並有示威者製作汽油彈。

【18:14】在銅鑼灣崇光百貨附近有不少市民及示威者聚集，大叫「解散警隊、刻不容緩」。警方舉起藍旗指現場是非法集結，隨後發射催淚彈。

【18:13】旺角彌敦道防暴警員上警車離開，示威者走出窩打老道，有消防車嘗試駛入彌敦道但不成功。

【1807】在旺角彌敦道，警員再次發射催淚彈驅散示威者。

【18:05】在銅鑼灣，怡和街磚頭滿佈，防暴警員將路面的磚頭拾起。

【18:04】在彌敦道潮流特區對出，示威者設下的起火路障曾傳出一下巨響，其後消防員到場救熄。

【18:01】彌敦道有消防車嘗試行經彌敦道，但隨即離開。防暴警再舉黑旗，並警告市民盡快離開，並聲稱「有汽油彈㗎！」

【17:58】在藍田，示威者不斷放設路障，防暴警一直在後方緊追驅散。

【17:55】示威者於彌敦道及登打士街交界燃點雜物作路障，馬路上亦遺下大量磚塊。

【17:51】防暴警一直在窩打老道及彌敦道交界戒備，前方持續有車輛駛經，突然間有部分示威者向警方方向衝前，雙方距離僅百米，其後警方發射多發催淚彈，彌敦道煙霧瀰漫，途人及市民爭相躲避，示威者隨即後撤。

【17:43】在旺角，防暴警舉黑旗警告或放催淚彈，並與示威者傘陣繼對峙。

【17:38】在黃大仙，有防暴警察到龍翔道清理路障，並舉橙旗。其後龍翔道恢復通車。

【17:35】大批防暴警在銅鑼灣集結，並向天后方向推進，在場聚集的人散開。

【17:38】在黃大仙，有防暴警察到龍翔道清理路障，並舉橙旗。

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【17:30】示威者在彌敦道列傘陣，並手持磚塊，準備應對防暴警推進。

【17:29】在黃大仙，有市民自行移走龍翔道西行線路障，現時西行線恢復通車，東行線仍然受阻。

【17:20】太古城中心宣布，今日提早關門，同時關閉了連接港鐵站的入口。

【17:06】在黃大仙，防暴警察離開後，隨即有示威者設路障佔據龍翔道東行線。

【17:00】在西灣河，太安樓美心西餅徹受到黑衣示威者嚴重破壞，雜物散滿一地，部份用來築成路障。

【17:00】在旺角登打士街，有男子被指偷影而遭「私了」，右眼受傷，眼鏡飛脫，他指只是經過看醫生，並非採訪。該男子自稱是港人、台灣《聯合報》的記者，拍照是為記錄歷史，他問「邊個賠畀我？我太太買畀我（眼鏡）」，其後示威者向其丟散銀。

他其後又改稱現時是亞洲週刊特約作者，已離開《聯合報》。

【16:37】在黃大仙，黃大仙廟對出有人向警方防線方向投擲汽油彈。

【16:30】在金鐘太古廣場外，一批黑衣人將一個電箱拆下破壞。金鐘道沿路亦有示威者放下雜物設立路障。

【16:27】在金鐘，高等法院外金鐘道一個電箱起火。

【16:20】該批穿反光衣的人士，反光衣寫有「食環署特約承辦商」字句，從旺角步行至佐敦。一隊速龍小隊成員及防暴警在彌敦道近寧波街落車，並護送這批人士上車離開。對於記者多番追問這些穿反光衣的人是否食環署的人員，現場的警員多番指「唔知道，我哋啱啱到。」沒有解釋護送原因及他們為何成群出現協助清理路障，並多翻質疑記者專業。期間防暴警曾與一名灰衣男子口角，呼籲其不要挑釁；又指罵一名途徑母親，指責其不懂為人母，不應這時候帶女兒出街。

該批警員其後陸續登上旅遊巴離開。

【16:12】在中環，防暴警在中環一帶清理路障，並不斷推進防線，已由畢打街德輔道中交界行至滙豐總行外。

【16:05】防暴警撤離後，彌敦道再被佔領，一批曾協助警員清理路障、身穿反光衣的人亦離開現場，但拒絕回答他們屬於哪個組織。

【16:00】在旺角，水炮車一度向彌敦道射水，其後離開。

【15:55】理大紅隧天橋現場，有兩隊防暴警及一隊速龍小隊戒備。

【15:50】網上流傳消息，指警方已取得搜查令，將進入中大及理大搜查。記者正向大學查詢消息真偽。

【15:48】在旺角，防暴警施放催淚彈，驅散示威人群。

【15:40】中環：一批示威者在德輔道中佔路聚集，警方再發射催淚彈。

【15:36】中環：黑衣人在砵典乍街的中銀分行外縱火，火舌高2米。

【15:30】旺角：水炮車及銳武裝甲車突然到達彌敦道及亞皆老街交界，數次射水清場。

【15:14】有黑衣示威者於彌敦道中銀分行門口噴漆。

【15:13】中環多處仍見到示威者，他們四處行走，不少道路都遍佈磚塊。

【15:11】西灣河一帶已不見示威者或圍觀市民，現場陸續恢復通車。

【14:58】筲箕灣道路中心有一個疑似油罐倒下，附近流出黑色液體，消防員奉召到場清理。

【14:53】防暴警推進至西灣河筲箕灣道，並開咪要求在場人士盡快離開。

【14:43】防暴警察到達太安街與筲箕灣道交界。有急救員提醒記者，路中心有一個油罐，應站後一點，以保安全。

【14:37】示威者於西灣河正嘗試堵塞太安街與東區走廊交界。

【14:30】中環仍有大批示威者聚集，他們在在德輔道中交易廣場附近來回行走，高呼口號。部份人是一般上班族裝束，目測在場示威者數以百計。

【14:20】有大批防暴警察在歌詩舞街後巷成功追截兩女一男，一名女示威者曾呼吸困難，需要另一名女示威者遞水，男示威者指自己叫吳卓然（音譯）。其後多名防暴警察增援，並持胡椒噴劑驅趕記者。

【14:18】西灣河一名中年男子疑被指拍攝示威者，遭搶走手機打傷頭部「私了」。他其後被救護人員送上擔架床。

【14:14】旺角示威者到處堵路，並向深水埗方向前進，期間現場有人大叫：「速龍嚟喇！」

【14:13】西灣河中國銀行分行被破壞，玻璃散落一地。

【14:07】中環環球大廈落閘。

【14:05】在中環，一批黑衣人破壞吉野家分店，在鐵閘外噴漆及敲打。

【13:54】中環一帶多處仍有大量示威者及圍觀群眾，他們高叫口號並架設路障堵路。

【15:52】在旺角，數十名黑衣示威者清拆旺角街市路邊鐵欄及搬走發泡膠等，在塘尾道設路障，部分商舖落閘，有內地團旅遊巴受阻，乘客在車上拍照。有黑衣示威者打爛附近的交通燈。

【13:49】在中環，有威者於干諾道中一帶設路障，並放火焚燒。

【13:45】理大內火勢已全部熄滅。

【13:42】在中環，有示威者在干諾道中一帶的天橋上與防暴警對峙，現時疑傳出一下防暴槍的聲音，記者追訪期間，被警員噴中胡椒噴霧。

【13:40】在旺角，有示威者把大量廢料倒在朗豪坊對出的亞皆老街路段，地上有大量磚瓦，期間有市民被指拍攝示威者，一度被包圍，道歉後獲放行。

【13:38】理工大學起火現場非常大火，火勢相當猛烈。校內響起火警鐘，消防拉喉到場滅火。

【13:36】防暴警在中環舉後舉起黑旗及橙旗，隨後施放催淚彈，並快速推前清場，大批市民及示威者四散逃走，不少人都無戴防護裝備。

【13:30】在旺角，示威者先後與兩名拍攝現場人士的市民理論，要求他們刪除照片，其後部份示威者走到旺角道堵路。

【13:26】在理工大學，三名消防員由保安帶領下到理大紅隧入口位置滅火。

【13:26】中環警民對峙現場，再度出現傘陣，相信是由示威者組成。

【13:22】在西灣河聖十字教堂，5個被捕人士在圍觀群眾指罵警員聲中，登上警車離開。警員押解5人離開前，向現場記者及黎汶洛施放胡椒噴霧。有人包圍教會執事，質問為何容許警員入內，而有被捕人士受了傷，為何執事未能確保傷者上救護車，反而全部上警車。

【13:16】在中環，民主黨立法會議員許智峯戴著眼罩，在德輔道中近畢打街與防暴警察交涉，促防暴讓路給市民，期間一名西裝男子與警員爭議期間被拉走。他稍後被指涉干犯《禁蒙面法》及非法集結等被捕。

【13:15】理大紅隧出入口，示威者燃燒雜物以防警員向前推進。燃燒中的路障傳出多下爆炸聲，有人以滅火筒試圖滅火遭他人指責，理大保安也到來查看。

【13:10】在沙田，獅子橋來回封閉堵塞。

【13:08】在旺角，一架於彌敦道被堵塞的城巴，倒後鏡被噴黑。

【13:05】在葵涌，防暴警員登上葵涌廣場天橋，並一度舉起黑旗，現場示威者已四散離去。

【13:05】在西灣河聖十字架堂的執事陳玉強與警方代表交談後，指警方稱幾名被捕人士涉掟磚，他重申警方進入私人地方拘捕行動是無權阻止。在場圍觀群眾指罵，指警無理由進入私人地方。他多番強調，只希望大家平安離去，而教友黎汶洛稱有一名被捕者鼻流白色液體，不知是甚麼傷勢，而一名女警稱已召喚救護車。

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【13:00】在旺角，防暴警察登車離開前曾用槍指向在場人士，離開後示威者再次用雜物堵塞彌敦道及亞皆老街的十字路口。

【13:00】沙田有示威者堵塞捐血站外、沙田正街的馬路。

【13:00】有教會執事出來，要求警員解釋為何拘捕幾名年輕人。

【12:55】在理工大學，警方再出示黑旗，並再施放催淚煙。其後有另一隊防暴警察，到紅磡天橋增援。理大內的示威者因人數太少決定後退。

【12:55】在西灣河，防暴警察進入聖十字架教堂拘捕幾名年輕人。有自稱教友表達不滿，指他們來祈禱不應拘捕，又稱教會是私人地方，質問警員為何可進入。

【12:54】在沙田，示威者在沙田正街帝都酒店對出設路障。

【12:53】在旺角，防暴警察到場清理路障。

【12:48】防暴警於中環畢打街德輔道中一帶，向聚集群眾舉起黑旗後，施放多枚催淚彈。現場所見，不少人都無戴口罩，爭相走避入置地廣場一帶的室內地方，義務急救員為在場人士急救洗眼。

【12:45】在旺角，有救護員下車了解彌敦道路障情況，對示威者指「車上有病人」，其後示威者清理部分路障，讓救護車通過後再次堵路。

【12:40】在中環，防暴警突衝前上行人路，作出拘捕行動，期間向不同方向施放胡椒噴霧，多名市民及記者中招。現場群眾情緒高昂，不高叫「放人」。

【12:40】在紅磡，防暴警再向理大校園範圍舉槍，示威者在防線後蹲下。

【12:36】防暴警在中環舉起黑旗，警告或會施放催淚彈。現場聚集群眾一直向警方高舉口號，亦未有散去跡象。防暴警在場至少拘捕一人。

【12:32】在沙田新城市廣場外，大批示威者聚集。

【12:30】在理工大學，防暴警在紅磡天橋警示黑旗。

【12:30】在旺角，有大批示威者發起「執錢」行動，吸引不少市民圍觀，有人把發泡膠箱推出亞皆老街，並高叫口號，呼籲市民覺醒。

【12:25】在旺角，示威者在彌敦道、惠豐中心對出「執散銀」，路面交通再度受阻。

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【12:28】在中環環球大廈對開，大批市民戴上口罩，準備參與快閃遊行，他們向在場戒備防暴警高叫口號。防暴警高舉藍旗，指現場人士正參與非法集結，要求盡快散去否則會使用武力驅散。警員同時清理德輔道中路障。

【12:18】距離中環快閃行動還有十多分鐘，在遮打花園戒備的防暴警察已截查多名路過或坐下來的市民。

【12:14】在理工大學，黑衣示威者繼續與警對峙，現場突施放數枚催淚彈，紅磡隧道口一架九巴車窗疑被防暴槍彈擊中。

【12:12】西灣河現場防暴警繼續與現場聚集人士及示威者對峙，警方一度高舉黑旗警告會施放催淚彈。

【11:56】防暴警察到場，示威者四散，防暴警察清除路障，後被群眾指罵。

【11:55】有黑衣人破壞招商永隆銀行提款機，螢光幕損壞。

【11:45】有網民發起在中環一起吃飯的行動，現時已有六、七十名防暴警察在遮打花園戒備，並登記在場市民的身份證資料，最後呼籲市民因為將有集會，盡早離開。