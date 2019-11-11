【11.11三罷】教育局：無需停課　籲學校照顧學生　放學注意安全

今早（11日）有網民發起三罷行動，並到多區進行堵路，多區情況混亂。教育局呼籲請學校作適當安排，妥善照顧已返校的學生，與家長保持溝通，並在放學時間，讓學生在安全情況下回家。 教育局再次提醒學生，必須時刻以安全為大前提，放學後盡快返回家中，切勿在街上流連或前往可能有危險的地方，更不可參與違法活動。

教育局表示，對於有團體建議教育局宣布下午校停課，教育局發言人回應指已審視相關情況，現時無需實行停課安排。

今早雖然有雜物堵路及阻塞交通情況，以致有個別學生上學遲到或缺席，但學校已按校本機制採取應變措施作出彈性處理。現時學校運作大致正常。

至於尚未上學的下午校學生主要為幼稚園學生，絕大部分有校車或家人接送往返學校。教育局提醒家長出門前注意交通消息及相關宣布，如有困難回校，應盡早通知學校。

教育局呼籲學校作適當安排，妥善照顧已返校的學生，與家長保持溝通，並在放學時間，讓學生在安全情況下回家。

教育局再次提醒學生，必須時刻以安全為大前提，放學後盡快返回家中，切勿在街上流連或前往可能有危險的地方，更不可參與違法活動。

教育局會繼續與學校保持緊密聯絡，了解學校情況，並按需要提供適切支援。