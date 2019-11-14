【大學校長】挺身而出保衛大學生　史上最偉大校長蔡元培

五四運動下，學生上街遊行抗議強權與不公義，他即使不同意學生的抗議，但堅持以身作則，以自身擔保保釋被捕學生。他就是五四運動的核心人物－蔡元培。如今香港社會動蕩不安，若蔡先生身處如今的香港，他又會如何抉擇呢？

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最近，大眾都對各大學校長在學生參與社運時的處理手法議論紛紛，更不時把他們跟北大校長蔡元培先生作比較。我在這裏就不談現時大學校長的做法，畢竟我也不是甚麼評論員，反而，我想簡單介紹一下這位最近經常被提起的校長──蔡元培先生。

蔡元培先生最為人熟悉的事跡，相信是在「五四運動」，亦即是當時的思想解放運動時，縱然他不同意學生舉辦的反帝、反封建、愛國運動遊行，但仍然親自到現場保護他們，因為他認為保護學生是身為校長應做的事。

參與五四運動學生在北平（即北京）舉旗遊行。（維基百科）

雖然蔡元培先生在當天並沒有參與遊行，但當北大學生被拘捕時，他選擇以校長的名義拯救被捕學生，並四處奔波，試圖與其他大專院校的校長，和北洋政府進行交涉。然後，他更以自身作擔保，要求釋放被捕學生，最後政府因受到壓力而釋放了學生，被捕學生同時也受到蔡元培先生與其他師生親自迎接返校，此舉令大眾更關注和支持這位校長。

五四運動於當時引起極大迴響，五四精神是愛國，不畏強權，追求民主自由。（資料圖片）

後來，學生的抗議運動因為政府持續的腐敗和決定簽署和約而升級至遊行、罷課等行動，甚至各階層各階級的人士也發起罷工、罷市等以表達對政府的不滿，政府最終拒簽和約，再把一切因由都歸究於蔡元培先生。

蔡元培先生雖然憤慨，但為保北大而選擇辭職。於是，北京的師生為了挽救他而發起「挽蔡運動」，最後，五四運動得到勝利，蔡元培先生亦在各師生的挽留下重返北大，繼續處理北大事務。雖然一切都只是在短短一段時間內發生，但已經足夠引起社會各界的迴響。

教育者，養成人格之事業也。 蔡元培

對於蔡元培而言，大學應提倡完全人格教育，包括五育：德智體群美。（Pexels）

社會當時提倡德先生和賽先生（民主和科學），培養了大批具有獨立思想和學識的人才，他們喜愛學習、敢於表達不同看法、竭力廢除腐敗政策、以及具愛國革命思想，舉辦遊行全為改變國家。而蔡元培先生更發揮了作為教育工作者最大的作用和影響，以提供一個最好最安全的學習環境給學生，實踐其思想和理念。

以學生為本的校長－蔡元培紹興故居。（維基百科）

回到最初，我說到縱然蔡元培先生是不同意學生舉辦遊行，但仍然親自到現場保護他們的這個舉動，至今可怕很難再見到了。學校本來是一個教育和保護學生的地方，但當學生面臨危險，或作出其他人覺得不當的事情時，即使校長或老師個人是不認同該行為，但他們應該是作出指責，落井下石？還是選擇接納並伸出援手，幫助他們渡過難關呢？畢竟「春風化雨」是每位教育工作者的宗旨，教育不是只是單單一份職業，而且影響他人一生的生命工作。

內容提供：煩老師

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「永遠選擇站在學生一方的校長──蔡元培先生」​】

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