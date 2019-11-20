【土地共享】土地及建設諮詢委員會：支持計劃目標及擬議方向

土地及建設諮詢委員會今日（20日）開會，期間曾討論「土地共享先導計劃」細節。政府指出，委員會支持先導計劃的擬議整體方向，建議諮詢持份者後考慮所得意見，再敲定先導計劃內容，以期在2020年年初推出。 同時，土地及建設諮詢委員會亦已備悉邵氏基金會在清水灣發展一所STEAM私立中學的建議，並表示支持。

「土地共享先導計劃」預料於2020年年初推出。（資料圖片）

4至6年內要完成土地平整

政府指出，土地及建設諮詢委員會已備悉先導計劃的擬議要求，委員歡迎政府提出的壓縮發展流程的措施，包括須在接獲申請後4至6年內，完成土地平整以興建私營及公營房屋的目標等，而每個項目在尋求特首及行政會議的同意前，要先徵詢專為審視申請而設的獨立顧問小組的意見。

政府指出，委員已聽取了先導計劃的細節，並支持該計劃善用市場規劃和建造力量的目標，以期增加短中期房屋供應。委員建議，政府於諮詢持份者後考慮所得意見，應敲定先導計劃內容，以在2020年年初推出。

清水灣將發展STEAM私立中學

此外，土地及建設諮詢委員會已備悉邵氏基金會在清水灣發展一所「科學、科技、工程、人文藝術及數學」(STEAM) 學校的建議，委員會表示支持，

該校將是一所主要以STEAM為課程方向的非牟利私立中學。用地部分位於邵氏基金會持有的私人土地，部分則位於政府土地，項目倡議者將負責出資興建和營運該學校，而學校將在課餘時間向當地社區開放部分設施，例如運動場、禮堂和「科學、科技、工程及數學」展覽空間。項目倡議者稍後向城規會申請改劃土地用途。

支持豁免灣仔新增行人隧道補價

此外，政府擬擴建一條行人隧道及增設一部暢通易達升降機，以將灣仔一個新發展項目與金鐘的現有發展項目，透過金鐘道行人隧道連接起來。有關行人連接將全天候、無障礙地24小時開放予公眾使用。政府指，委員會支持豁免上述行人連接所涉及的修訂契約土地補價。