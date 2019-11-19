【一哥上任】鄧炳強上任即換警隊座右銘　服務為本改忠誠勇毅

警務處處長鄧炳強今日（19日）首日履新，在警務處網站及警隊記者會室佈景板均 看到，警隊服務宗旨由之前的「服務為本，精益求精」( We Serve With Pride and Care)，改為「忠誠勇毅，心繫社會」(Serving Hong Kong With Honour, Duty and Loyalty)。翻查資料，警隊服務宗旨自98年起經歷五次「一哥」交替亦未曾變改。警方今日於記者會表示，警隊一向與時並進，會配合社會適時推岀新的座右銘，而新的座右銘秉成警隊優良傳統及一直恪守的價值觀，凸顯警員忠誠勇毅、警隊上下一心。

鄧炳強今日（19日）接替盧偉聰出任警務處處長。（資料圖片）

警察公共關係科總警司郭嘉銓於例行記者會表示，警隊一向與時並進，配合社會適時推岀一些新的座右銘，適逢警隊175周年，新的座右銘秉成警隊優良傳統及一直恪守的價值觀，當中「忠誠勇毅」凸顯警員忠誠勇毅的特質，希望能回應市民對警隊不斷提高的期望，至於「心繫社會」亦凸顯警隊上下一心，以服務市民為依歸。郭嘉銓又稱 ，新的座右銘亦曾於過往慶祝活動使用，警隊今年初已於警隊成立175周年特刊時中，印有「忠誠勇毅，心繫社會」。

警察公共關係科總警司郭嘉銓於例行記者會表示，警隊一向與時並進，配合社會適時推岀一些新的座右銘。（陳浩然攝）

翻查《警聲》資料，時任警務處處長曾蔭培2001年1月上任首期的警隊內部刊物《警聲》上寫上「服務為本，精益求精」。據了解，當年曾蔭培上場後看到社會已改變，治安漸趨穩定，擔心三萬警力成為冗員，因此將警隊形象轉營，將「服務為本，精益求精」的口號掛在警署上，又翻新警署、改變警察制服等，此舉令警隊邁向現代化，但在內部引起不滿，認為警察權威盡喪，而警隊服務宗旨在以往五次「一哥」交替亦未曾更改，時歷21年的服務宗旨於鄧炳強上任後亦有所改變。