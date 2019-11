【一哥上任】鄧炳強上任即換警隊座右銘　服務為本改忠誠勇毅

警務處處長鄧炳強今日(19日)首日履新,在警務處網站及警隊記者會室佈景板均 看到,警隊服務宗旨由之前的「服務為本,精益求精」( We Serve With Pride and Care),改為「忠誠勇毅,心繫社會」(Serving Hong Kong With Honour, Duty and Loyalty)。翻查資料,警隊服務宗旨自98年起經歷五次「一哥」交替亦未曾變改。警方今日於記者會表示,警隊一向與時並進,會配合社會適時推岀新的座右銘,而新的座右銘秉成警隊優良傳統及一直恪守的價值觀,凸顯警員忠誠勇毅、警隊上下一心。