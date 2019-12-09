【校園天地】華富邨寶血小學「大手拖小手」

相信不少人都認同小朋友升上小學是一個巨大的挑戰！應付學業功課、截然不同的學習模式、同學之間的朋輩相處問題……相信是家長們憂心的事情。華富邨寶血小學為幫助同學們順利適應幼小銜接，特地舉辦了｢大手拖小手 孖寶拍檔｣計劃，讓六年級的學長照顧及陪伴一年級同學，組成一對對特別的拍檔，一同經歷及適應小學生活。

在小息時，學長們以小組形式與學弟妹參與活動，如水果派對、猜猜我是誰、校園遊蹤、競技遊戲、到圖書館借書等。一系列的

活動不但可以幫助小一同學認識學校政策、學科老師、校園設施，而且在拍檔的支持及陪伴下，學弟妹積極投入華寶校園生活，自信心大增。

而｢小一慶滿月｣可以説是｢大手拖小手 孖寶拍檔｣計劃的高峰，孖寶拍檔經歷了兩個月的相處時光，以慶祝會形式邀請家長及科任

老師見證他們的成長。滿月活動中，校長頒發紅雞蛋給學弟妹，副校長則頒發學長感謝狀給小六同學，祝賀他們滿月之喜。另外，小一家長也分享子女升小的變化，由最初的戰戰兢兢到嚷着要每天準時回學校學習，相信都是學校為同學細心統籌幼小銜接活動的成果。

透過學長幫助小一同學的過程，和諧、關愛、共融的校園氣氛隨處可見，做到華寶一家親，達到助人自助、互相幫助之目的！

（內容由華富邨寶血小學提供）

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