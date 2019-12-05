【校園天地】《夢想巨輪，又再啟動》 救世軍林拔中紀念學校

新一年的DreamStarter計劃又展開了，本年我校的Dream Teacher幹勁十足，經過2個多月的預備，DreamTeacher與同學們建立了一個又一個新的夢想。

(救世軍林拔中紀念學校圖片)

為了讓有興趣支持我們的DreamBacker及家長們展示夢想計劃所包含的理念，我們會在2020年1月舉行「兒童夢想募資日」活動。充滿幹勁的同學們將會在當天通過不同的表達方式，在台上施展渾身解數，令社會大眾具體瞭解他們的夢想。

在開展夢想之旅的過程中，同學們需要為夢想計劃尋找物資及技術上的協助，希望透過大眾的力量，協助他們早日實現夢想。今年，我校共有十一組隊伍參加了「DreamStarter啟夢者計劃」。

具體項目包括：

 讓香港學童快樂的夢

 美麗的海洋

 愛護狗狗

 如貫.漁罐

 無「孤」的世界

 聲音

 咖啡渣重皂計劃

 校園小特工

 東涌河保衞戰

 Move it！閱漢悅趣

 自小玩有理

我們希望社會有心人士或機構能就以上計劃提供人力或物力的支援，助同學們可以達成夢想。

(救世軍林拔中紀念學校圖片)

（內容由救世軍林拔中紀念學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com

什麼是「啟夢者計劃」(DreamStarter)？

DreamStarter是一個全新的社會創新教育。透過一個體驗式的尋夢之旅，希望從小培養學生價值觀，運用創新思維為社區帶來改變， 從中學習企業家精神，懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。