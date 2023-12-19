冬至食譜合集｜電飯煲蒸雞/蒜蓉扇貝/薑葱蠔　21款簡易冬至菜食譜

冬至大過年！冬至，不但代表日照最短、古時祭天祈福之日，還是一家人齊齊整整、開開心心團聚吃飯吃湯圓的一天。這頓飯不能馬虎，但冬至最多只有半天假期，半天可以怎樣準備一頓豐富晚餐？參考我們以下的做冬簡易食譜吧，有雞有魚有肉有湯有菜有甜品，簡單、美味、豐足。



雞、豬、牛做節菜食譜

雞，是香港人最喜歡的食材，做節的餐桌上怎能沒有雞？而且多以原隻雞為主，斬件後可以砌回雛型那種，而非雞翼雞髀雞扒之類。整雞其實很容易，只是蒸好雞隻如何斬？如何剪？老鼠拉龜無從入手？看看我們的做法和食譜分享吧！

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魚、蠔、海鮮類

海鮮，生生猛猛，大家精神奕奕，鮑魚、花甲、鮮蝦、蠔.....蒸魚，年年有餘，也是不能或缺的菜式，多不用魚塊、魚柳，最好原條魚，有頭有尾。

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冬菇、花膠、蔬菜類

燜冬菇、花膠需時，但愈燜愈入味，可以預早準備，其餘蔬菜快炒快煮，分配好時間，樣樣熱辣辣最好。

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湯、羹類

有人覺得已經大魚大肉，湯可以不用太多滋補材料，清一點或吃湯羹已足夠；亦有人認為，完美一頓做節飯，由前菜到甜品，都要隆而重之，矜貴大體十全十美。

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湯圓、糖水

食飽飽，但都不能遺漏甜品，秋冬滋潤糖水固然受歡迎，但做冬傳統更必吃湯圓，團團圓圓，才算完美一餐。

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