【新界東北】為照顧家翁來港　新入住村民冀有體恤安排

在新界東北發展區，推土機就在不遠處，即將展開第一階段工程。
有人為了照顧患病的家人來港，與家人一同入住古洞村內，惟來港後，凍結登記的時段已過，意味很可能失去安置資格，「希望政府有體恤安置，唔奢望（單位）大，總知有間屋就得。」
新界東北系列之五
阿ling來港時，早已錯失凍結登記的日子，現時有機會不獲安置。（盧翊銘攝）
阿Ling的老爺奶奶一直居於古洞松園，惟身體欠佳，先後患上糖尿病、中風，為照顧兩老，丈夫時常來港，後來阿Ling及兩名子女亦一同搬入，與他們居於古洞。
村民：𠵱家月月清
政府於2014年陸續為新界東北的村民進行凍結登記，2021年下半年就要遷出，惟他們錯失了該時段，失去賠償及安置資格，一家人徬徨無助，「𠵱度月租二千蚊，加埋水電三千幾，但𠵱家（收入）差唔多已經月月清。」
社署無助上樓
生活逼人，阿Ling和丈夫未有放棄靠自己努力，丈夫平日在地盤打散工，她則兼職工作幫補家計。阿Ling曾向社署求助，惟社署只提供情緒支援等，至今仍然無結果，「只叫我不停出去搵屋，依家就係出面租金太貴。」
圖中的大廳，是古洞松園村民從前時常的聚會地方，惟現時已變得冷清。（盧翊銘攝）
讀小學兒子 向同學打探租盤
收地在即，父母頭痛不己，但現時大人的煩惱，連小孩都要操心。阿Ling說，現時五年級的兒子亦深知家中困境，曾向同學打探附近租盤的資料，「有一日佢返屋企，話金錢（村）有屋租。」
昔日的鄰居，近日都因發展而遷離或上樓，現時只剩下她一家仍不知去向，她嘆言：「總知有間屋住就得。」
新界東北發展已進入發展階段，地政總署引用《收回土地條例》，由12月27日起，將收回784幅私人土地（涉及的面積約68公頃）以及被九個墳墓所佔用的土地（涉及的面積約752.8平方米），以推展在古洞北及粉嶺北新發展區第一階段工程，受影響土地的地權，由上述日子起，已被政府收回。
第一階段發展計劃包括新發展區的前期及第一期地盤平整以作新市鎮發展、粉嶺繞道及相關基礎設施工程，涉及收地及賠償金額料達140億元。