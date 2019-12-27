【新界東北】為照顧家翁來港　新入住村民冀有體恤安排

在新界東北發展區，推土機就在不遠處，即將展開第一階段工程。 有人為了照顧患病的家人來港，與家人一同入住古洞村內，惟來港後，凍結登記的時段已過，意味很可能失去安置資格，「希望政府有體恤安置，唔奢望（單位）大，總知有間屋就得。」 新界東北系列之五

阿ling來港時，早已錯失凍結登記的日子，現時有機會不獲安置。（盧翊銘攝）

阿Ling的老爺奶奶一直居於古洞松園，惟身體欠佳，先後患上糖尿病、中風，為照顧兩老，丈夫時常來港，後來阿Ling及兩名子女亦一同搬入，與他們居於古洞。

村民：𠵱家月月清

政府於2014年陸續為新界東北的村民進行凍結登記，2021年下半年就要遷出，惟他們錯失了該時段，失去賠償及安置資格，一家人徬徨無助，「𠵱度月租二千蚊，加埋水電三千幾，但𠵱家（收入）差唔多已經月月清。」

社署無助上樓

生活逼人，阿Ling和丈夫未有放棄靠自己努力，丈夫平日在地盤打散工，她則兼職工作幫補家計。阿Ling曾向社署求助，惟社署只提供情緒支援等，至今仍然無結果，「只叫我不停出去搵屋，依家就係出面租金太貴。」

圖中的大廳，是古洞松園村民從前時常的聚會地方，惟現時已變得冷清。（盧翊銘攝）

讀小學兒子 向同學打探租盤

收地在即，父母頭痛不己，但現時大人的煩惱，連小孩都要操心。阿Ling說，現時五年級的兒子亦深知家中困境，曾向同學打探附近租盤的資料，「有一日佢返屋企，話金錢（村）有屋租。」

昔日的鄰居，近日都因發展而遷離或上樓，現時只剩下她一家仍不知去向，她嘆言：「總知有間屋住就得。」