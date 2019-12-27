【新界東北】田地復歸政府　農夫難捨青蔥翠綠：好快變成私樓

「種菜唔講得師傅，最緊要天老爺，一個颱風吹埋黎，就可以催毀你所有心血。」 務農40年，農夫阿戴最懂敬畏大自然，但未料到與惡劣天氣鬥智數十載，拿走他田地與心血的，卻是政府的發展步伐。 新界東北發展終於步入收地階段，阿戴在馬屎埔村耕種約40年，眼見鄰近的農地陸續被發展商圍封，時代巨輪在轉，農地變成工地，翠綠轉換成黑白荒地。阿戴的農田在離場前已要面對水荒、水浸，「做農夫40幾年，第一次收成咁差！」他與這塊田的僅餘日子，始終籠罩揮不去的陰霾。

阿戴在粉嶺馬屎埔村默默耕田40年，身後的風景隨年月變遷，高樓大廈拔地而起。（盧翊銘攝）

阿戴的農田分為「上田」和「下田」，全由他一人打理。田上綠油油一片，泥上有一粒粒白點，細問下才知是肥料，「泥土缺水，啲肥料溶唔到，先會見到白色一點點。」馬屎埔村民盧先生說。

平日阿戴靠井水為農田供水，但自今年9月起，附近的「原址換地」地盤挖地，井水自此所剩無幾，連水桶都能看得見。（盧翊銘攝） 走到水井一看，井水所剩無幾，連水桶都能看得見。阿戴說，昔日井水至少十呎深，但自9月起，由於旁邊是恒基「原址換地」的地盤，當工程開展挖地，井水便漸漸流失，「正常的話，枸杞一個月可以剪到40籮，而家得十幾籮，連芹菜都生到一高一低。」眼前農田看似一片生機，但細看下便見一個個空位，都是菜壞死後留下的位置。 一邊耕田 一邊動工 各自忙碌 政府2013年推出「原址換地」，幾經拉鋸，恒基最終完成粉嶺馬適路地盤的「原址換地」手續，政府尚未收地，恒地工程卻率先上馬。地盤就在阿戴的農地旁，平日阿戴耕田，在旁的地盤就動工，各有各忙碌。機械開動的聲音，彷彿在為他耕作40多年的農地倒數。

發展商圍鐵絲網 雨天農地水浸

在發展的巨輪下，昔日馬屎埔一望無際的農田，不少已被發展商圍封。圍上重重鐵絲網後，良田變荒地，阿戴亦被圍走了二萬多呎農地。

做農夫，最忌打風落雨。不過，對阿戴而言，現時即使下毛毛雨都要擔驚受怕。他說，旁邊的農田被恒基圍封，該處雜草叢生、無法去水，今年4月的一場黃雨，足以淹浸他的農田，蔬菜被逼報銷，整年都不能回本，猶如白忙一場，「𠵱家落普通大雨都水浸，啲菜一浸就死…做農夫40幾年，第一次收成咁差。」

明年第三季遷出

阿戴是全職農夫，天未亮就到農田，將收成帶至附近的菜場變賣，小睡一回再落田耕作，直至天黑。這樣的生活持續了40多年，農地捱得過陰晴幻變的天氣，卻躲不開收地的命運。

他的農地被劃入新界東北的前期工程，眼前的青蔥翠綠，料明年第三季就要遷出。盧先生望一望地圖，無奈道：「𠵱度好快就變成私樓。」

阿戴從前居住在農田旁的小屋，惟十多年前被恒基收購，後來更發出律師信，如今正租住附近的單位。（盧翊銘攝）

阿戴將租用回來的土地，用40多年的血汗打造如今的農田，惟即將要被政府收回發展。（盧翊銘攝）

「貼錢」復耕感無奈

阿戴至今已年近70，本可弄孫為樂，但卻對務農依依不捨，「人最緊係做嘢，有能力梗係想做，好過問政府攞鐵錢！」不足一年後，他的農地將被收回，雖然政府提供復耕的土地，但處境隨時比現時更差。

盧先生解釋，現時政府拒絕「耕住合一」，惟復耕的位置偏遠，有農地更緊貼邊境的鐵絲網，根本無交通可達，而附近亦不設任何銷售點，農夫須額外租車才能將蔬菜送出。他說，連計住宿設施租金、來往農場的交通費，以及運送蔬菜到批發市場的貨車錢，一年開支9.4萬元。「這已經是農夫接近一年的收入。」阿戴說。

「說到底，政府根本想封殺本地農業。」阿戴看著眼前遲早不保的農田，唏噓的說出這一句。

收割的一刻，是農夫最快樂的時光。（盧翊銘攝）

說到底，政府根本想封殺本地農業。 阿戴