【新界東北】曾斷供賣樓　村民不獲安排上樓：係咪要搞到家破人亡

新界東北發展如箭在弦，村民的家園即將消失，有人未知是否獲安置，為此丟了工作、情緒受困、夫婦爭執，一切只因求一個家。 古洞村民李先生90年代曾置業，可惜好景不常，無力再供樓，最終只能蝕讓物業。怎料當天的一個決定，令他們一家因此無法獲安置。年月過去，他至今仍然未知可否上樓，「人哋打工都係為咗間屋，我唔要份工都係為咗間屋；真喺好攰好痛苦，係咪要搞到我哋家破人亡？」 新界東北系列之四

李先生居於古洞30年，但由於他曾在1994年申請首置貸款，故有機會不獲安置。（盧翊銘攝）

眼前的平房，是李先生住了約30年的家，當年由他爸爸買下。這棟房子處處有滲水痕跡，早上打開水喉時全是黃水，惟收地在即，他們寧願省下維修費，「明年起陸續收地，費事花了一筆，之後又要搬。」

這樣的生活環境絕不好過，平房屬餘下工程範圍，兩夫婦申請提早上樓，但最終被拒，李先生說：「我1994年買私樓，後來身體出現問題，遇上沙士又失業，好似命運安排，最後賣左層樓。」單位最後蝕讓，損失約37萬元。由於該單位是向政府申請首置貸款，故被當成享受過「房屋福利」，令他未能通過上樓資格審查。

上樓無期 每日受折磨：真喺好攰

賣了私樓，一家人再搬回古洞生活，本以為可安穩過日子，但新界東北工程即將上馬，他們將再次失去家園。李先生說，他不斷被要求提供賣樓前的入息證明，但他那時為了照顧女兒只打散工，並無證明，至今仍無結果。

等待最折磨，李先生每日難以安眠，夫婦更時常吵架，「她成日無緣無故匿埋一角自己喊。」李先生說。

李先生說，因為上樓的問題，妻子常常哭泣，夫婦更會吵架。（盧翊銘攝）

為上樓辭職 家中零收入

李先生有肝病，李太是家庭的經濟之柱。6月被房協拒絕申請後，政府部門表明，日後有機會將個案轉交予房委會，惟房委會需入息審查，李太的收入早已超過了家庭入息每月限額2.3萬元，最後她選擇辭職，一家人變相零收入只靠儲蓄過活，「份工我已做咗廿年，離開唔係易事。」

李太說，幾經轉折下發現仍由房協處理其申請，最怕一切只換來「一場空」。

李太稱現時住屋很殘舊，有時候睡覺時，更有水滴下來。（王潔恩攝）

養兒一百歲，長憂九十九。李太說，母親一直憂心她的處境，可惜至母親臨終，仍未能親眼望到女兒上樓。

我仲同我媽媽講，到時可以帶佢去我間公屋睇，但她已經走咗，而我始終畀唔到間屋佢睇 李太