【新界東北】村民最忠心朋友　無法上樓去向未明：政府無尊重牠們

「阿財」毛色棕白交集，是古洞村民棠叔飼養的一隻大黃狗。牠趴在地上垂頭喪氣，整日看到地面皺著眼皮，與之前的樣子判若兩「狗」，「依幾個月一路話拆屋，佢就開始無心機。」 新界東北發展即將動工，家園即將被毀，人們或許可以上樓安置，棠叔指公屋未必容得下犬隻，至今更未有一個正式的專用領養中心落成，「話捉就捉，打靶就打靶，政府從來無尊重過動物。」 動物不能說話，從不能為自己發聲，未來的處境，似乎並不樂觀。 新界東北系列之三

棠叔（左）在古洞生活逾半世紀，阿財與他朝夕相對十年，惟因收地發展，他們可能自從分道揚鑣。（盧翊銘攝）

收地在即，古洞不少村民已離場。棠叔花盡心神，只想為阿財找一個家。他已經83歲，仍打算留守到最後一刻，只為有更多時間陪伴阿財，「佢（政府）拆嗰刻我先會走，第日就算搬上樓，要同佢分開，都想每日返黎餵佢。」

阿財除了小時候因頑皮而被棠叔教訓了一頓外，大部份時間都乖巧聽話。（盧翊銘攝）

尚未到棠叔家，遠處已傳來阿財的吠叫聲。棠叔與妻子好姐被派到約210呎公屋，單位環境狹窄，養了十年的老狗未能上樓，只能託他人領養。本來有人答應收養阿財，但最後又被拒，「年紀咁大，邊個會肯領養？」棠叔無奈地說。

與別不同的「狗」

阿財與村內的「看門狗」不同，見到外人總是搖頭擺尾，若然遇上其他狗，定必馬上四腳朝天投降。這樣獨特的一隻村狗，卻很討棠叔歡心，「以前啲狗成日出街搵女朋友、打到成身傷，佢未試過，通常一瞓醒就見到佢係床邊。」

棠叔的妻子好姐，與阿財之間有一種默契。平日只要她拿起拐杖，阿財便知道她要外出，便會自動自覺陪她一起走。（盧翊銘攝）

大戰惡蛇護主 收地在即悶悶不樂

看似黏人魯鈍，但阿財亦有英勇的時候。每晚入睡時，當有野豬徘徊，牠一定馬上奔前吠叫；遇上蛇更會奮身護主，甚至會把蛇咬死，「8、9月份，好多蛇準備搵食過冬，佢（阿財）要條蛇斷左、死咗先得，就算叫佢走都唔聽。」

轉眼間，六斤重的小狗已十歲，棠叔和阿財的家快要摧毀，預料2021年第一季要遷出，收地漸近，牠這些月來一直沒精打采，「佢好有靈性，佢哋講咩佢都識聽，只係爭在唔識講。」

在翻過無數段回憶後，終於聽到棠叔的心聲，「我真係好想陪佢終老。」

古洞有一批社區動物在外生活，收地在即，牠們將失去家園。（盧翊銘攝）

「政府從來無尊重過動物」

在新發展區中，可上樓的動物少之有少。據發展局早前的資料所示，房委會至今收到3個帶同伴侶犬遷入寶石湖邨的申請，但暫時只得一個申請獲批。現時新發展區內領有牌照的狗隻約300隻，但古洞有一批「社區動物」在外生活，實際數字隨時遠遠比300隻更多。

收地在即，這些動物更是前途茫茫。政府曾表明，將資助搭建動物領養中心，以接收受新發展區影響的動物現，現時已有一個動物領養中心獲批資助。不過，古洞村民之一的Ada批評，明年起陸續收地，外界無從得知中心能否趕及搭建，更不知道中心的地點，屆時動物被遺下原地，憂慮有被人道毀滅風險。

Ada又指，雖然她成功申請狗隻上樓，但手續繁複，歷時一年才獲批，「話捉就捉，打靶就打靶，政府從來無尊重過動物。」

收地發展，受影響的除了是村民外，亦破壞了一眾動物的家。（盧翊銘攝）

新界東北即將發展，村民陸續遷離。此時古洞的路中心橫躺著一條死貓，唐狗仍然守護著早已人去樓空的家門。此刻阿財仍有一個家，或者已經算是很幸運。