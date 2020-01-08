【沙中線】委員會專家稱車站工程安全　加固後長遠毋須定期監測

沙中線聆訊今午（8日）續訊，分別由港鐵委聘的獨立結構工程專家Mike Glover及委員會委聘的獨立結構工程專家Don McQuillan先後作供。與禮頓、港鐵委聘的專家相同，McQuillan亦認為紅磡站工程安全及適合做預定用途。 去年曾於專家報告建議需加裝精密儀器長遠監測月台結構的McQuillan，今日亦｢轉口風｣。他表示，長期監察只需要視覺監察（visual inspection），如工程經過加固，更只需不定期的視覺監察（casual visual inspection）。

聆訊下午繼續，先由Mike Glover作供。他認為，紅磡站的施工質素，於香港工程的平均水準而言，屬於「適當的代表」﹙reasonable representative﹚，或者只是「差少少（lower end）」，不認為工人質素低。對於如何令鋼筋接駁得更好，他不認為需末端對接﹙butt to butt﹚，但相信以扳手可將螺絲帽扭得更緊。

港鐵委聘的獨立結構工程師Mike Glover（右）。（黃偉綸攝）

昨日（7日）Glover作供時，曾提到不需要加裝儀器偵察車站運作時的移動幅度，只需定期派員於相同位置、角度拍攝記錄，與委員會中期報告的建議不同。Don McQuilian作供時，亦與Glover有相近說法。

McQuilian表示，公眾被告知工程要加固，故他認為需要長期監察（long term monitoring）結構，不過只需靠視覺監察（visual inspection）。他續稱，如工程經過加固，結構更加安全後，則只需不定期的視覺監察（casual visual inspection）。他又稱，沒有理據顯示，紅磡站不能開放予公眾。

委員會委聘的專家證人Don McQuillan今日再於庭上作供。（資料圖片/陳晶琦攝）

翻查McQuilian於2019年初向委員會提交的專家報告，當中提到為緩和公眾關注，建議在東西走廊月台層板加裝精密儀器，如光纖系統（fibre optic system），並監察結構是否有傾斜。他當時作供亦指，應使用精密儀器監，但不認為會出現有意義的監察結果，因為措施只是緩和大眾對工程安全的憂慮。

根據委員會的中期報告，委員會接納由獨立結構工程專家提供的意見，贊同在東面和西面連續牆，東西走廊月台層板和南北走廊月台層板裝設儀器，如光纖或其他認可方式，以偵測車站運作時的移動幅度，並應向政府匯報情況。