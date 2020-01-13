政府擬建大蠔至欣澳公路　申1.3億撥款研究

為配合明日大嶼填海計劃，發展局向立法會提交文件，就大蠔至欣澳段P1公路工程研究申請撥款，涉及款項約1.3億元，包括就P1公路進行勘測研究工作及初步設計。 當局預計獲財委會撥款後，可於今年下半年展開工程研究，並於30個月內完成。

為配合明日大嶼計劃，發展局早前曾稱將於2019及2020年進行人工島相關的運輸網絡基建研究，並啟動大蠔至欣澳段P1公路工程研究、欣澳填海規劃及工程研究、龍鼓灘填海、屯門內河碼頭及鄰近地區規劃及工程研究等。

新公路長9.5公里

根據發展局向立法會提交文件，大蠔至欣澳段P1公路的工程研究涉款約1億3020萬元，當中包括公路工程的勘測研究工作及初步設計，相關工程包括長約9.5公里、由大蠔交匯處延至欣澳的道路，當中涉及高架道路、隧道及填海工程。此外，工程又包括相關環境美化及環境保護工程。研究又會勘測公路工程對任何具考古價值地點的影響。發展局指，獲財委會撥款後，料於今年下半年開展研就工作，並於30個月內完成。

北大嶼P1公路設計圖。(立法會文件)

當局指，由於北大嶼山公路於繁忙時間的交通擠塞情況，料在2031年後轉趨嚴重，因此為配合北大嶼山的房屋及經濟發展，有必要盡快開展工程研究。公路全長12公里，分為兩個路段包括9.5公里的大蠔至欣澳段及2.5公里的東涌至大蠔段。

此外，文件提及東涌第54區公營房屋發展項目的第二期工程預計將於2020年年底完成， 以配合於2021/2022年完成的公營房屋發展項目，包括建造全新的行車道及排污設施。

此外，發展局就屯門第54區公營房屋發展項目的土地平整、道路及渠務工程申請撥款，涉及共3.1億元。

發展項目位於寶田邨與兆康苑之間的屯門西北部，共平整約14.6公頃土地，當中包括約12.2公頃土地作公營房屋發展和約2.4公頃土地作政府、機構或社區設施發展，以及建造相關基建工程。發展局估計於2021年展開擬議工程，在2023年把已平整土地交予房屋署作房屋發展及在2025年完成整項工程。