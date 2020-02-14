【屯馬線】首階段僅開3個新車站　繁忙時間3.5分鐘一班車

屯馬線一期終在今日（14日）情人節通車，先開放顯徑站、鑽石山站擴建部分及啟德站3個新車站。通車後，早上繁忙時段的行車班次最少為3.5分鐘一班車次，料可紓緩現時東鐵線大圍至九龍塘段擠迫情況。由大圍至鑽石山站車程，會由17分鐘縮減至9分鐘。 車費方面，港鐵為「慶祝」屯馬線一期通車推出「顯徑／啟德站車費優惠」，成人八達通乘客於顯徑站或啟德站來往港鐵本地及過境車站，享有1元車費折扣優惠；其餘乘客則享有0.5元優惠，直至屯馬線全線通車為止。

啟德站屬屯馬線一期終點站，全線開通前，暫只開放2號月台供列車使用。（張浩維攝）

受沙中線紅磡站工程質量問題影響，屯馬線（即大圍至紅磡段）通車日期屢次押後，政府日前終敲定屯馬線一期局部通車，即顯徑站、鑽石山站擴建部分及啟德站3個新車站率先在今日啟用。

屯馬線是由現時的馬鞍山線、西鐵線以及大圍至紅磡站新建路段組成。「屯馬線一期」走線由烏溪沙至啟德共12個車站，包括烏溪沙、馬鞍山、恆安、大水坑、石門、第一城、沙田圍、車公廟、大圍、顯徑、鑽石山、啟德站，全線長度約17公里。

非繁忙時間4至7分鐘一班

屯馬線一期通車後，繁忙時段列車班次為每3.5分鐘一班，非繁忙時段約為4至7分鐘一班，乘客來往大圍至鑽石山站的車程將由17分鐘縮減至9分鐘。港鐵總經理（特別職務）鄭群興早前表示，料有助紓緩目前東鐵線早上繁忙路段數千客流量，減少幅度約為12%。

屯馬線一期在2月14日情人節通車。（張浩維攝）

票價方面，屯馬線一期的票價跟從現時港鐵本地線服務票價結構，主要按車程距離而訂。港鐵為鼓勵更多乘客使用屯馬線一期，推出「顯徑／啟德站車費優惠」，成人八達通乘客使用顯徑站或啟德站來往其他港鐵本地及過境車站，每程可享一元車費；其他八達通乘客包括小童、長者、殘疾人士及學生則享有0.5元車費優惠，直至屯馬線全線通車為止。

另外，八達通乘客於指定港鐵站轉乘4條線色專線小巴包括26、27M、28MS、49；以及18條專營巴士路線，亦可享有0.5至1元的票價優惠。

+ 7 + 6 + 5

同時，現行的票價優惠及推廣計劃，將伸延至屯馬線一期的車站，當中包括「港鐵都會票」的覆蓋範圍將會涵蓋啟德站； 「上水 / 烏溪沙－－尖東全月通加強版」指定車站，將會包括顯徑站、鑽石山站及啟德站； 「全月通加強版」指定車站範圍以外的本地連接車程七五折優惠；「早晨折扣優惠」的特定車站將會包括啟德站。使用成人八達通的乘客在星期一至五（公眾假期除外） 早上7時15分至8時15分期間，於啟德站及現行計劃下44個位於 市區的特定車站出閘， 可享有六五折車費優惠 。

根據港鐵的票價表，由大圍站住來啟德站一共四個站，成人八達通每程收費9.3元，而單程車票則11元；來往烏溪沙站至啟德站，八達通每程收費11.5元，單程車票則13元。