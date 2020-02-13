【武漢肺炎】港資醫院董事長封城下領軍　兩確診港人留醫情況穩定

新型冠狀病毒肺炎去年12月自武漢爆發後蔓延全球，全國有約六萬人感染，單是武漢確診人數就超過三萬。湖北省自1月底「封省」，逾兩千港人滯留，港府在周三（13日）才首次公布有十名港人在湖北確診，當中四人更未能入院。 港資武漢亞心總醫院收治兩名港人，醫院董事長是香港湖北社團總會會長謝俊明，他接受《香港01》電話專訪時稱二人情況穩定毋須插喉。他透露該醫院有30多名醫護受感染，但整體士氣良好，他亦在封城當日從香港趕回武漢領軍，待疫情完結後才會回港。

【武漢肺炎】有長期病患港人滯留湖北恐斷藥 冀政府助撤離回港

【武漢肺炎】十港人在湖北染病 有人全家確診求助港府後才能入院

武漢亞心總醫院於本月10日成為當局指定接收新型冠狀病毒肺炎患者的定點醫院。謝俊明接受《香港01》訪問時指，接到特區政府駐武漢經濟貿易辦事處通知，希望安排兩名港人入住其醫院。他稱兩名港人入院時情況較危機，呼吸有困難、無力，但毋須插喉，現時仍要接受高濃度氧氣治療，但情況已有改善。

他指，目前其醫院接收約430名確診患者，佔約85%床位，除該兩名港人外，其餘均為內地人，目前院方以藥物治療，包括愛滋病藥物；以及讓病人吸氧氣等。

封城當日從香港趕回武漢

從12月疫情爆發，到1月中武漢當局依然稱疫情可控，僅為「有限度人傳人」，到1月20日鍾南山在央視直播中才首次確認疫情「肯定是人傳人」，並透露有醫務人員感染，內地才對疫情高度戒備。到1月23日（年廿九）凌晨兩點武漢突然宣布封城，之後幾日內湖北省「封省」。

武漢封城前人人都有如逃難般趕離當地，但謝俊明卻在封城當日，逆流從香港趕回其武漢。他說作為醫院負責人，希望可為醫護人員打氣，並更妥善調配資源，讓醫護人員可全力治療病人，「如果負責人都不在，醫護會怎麼想呢？」

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30多名醫護感染

由於隱瞞疫情及初期戒備鬆懈，武漢有大批醫務人員感染。謝俊明透露亞心總醫院亦有30多名醫護確診，當中20多人已康復，現時仍有約10多人留院。

他說院內醫護人員士氣良好，「雖然個個都『攰到散晒』，但都話做得呢份工就預咗」。

港府2月11日致特急函給武漢亞心醫院，安排港人確診患者入院。（有線新聞）

家庭傳播十分嚴重

昨日單日全國新增確診近1.5萬人，大部份來自湖北省，因為內地將臨床病症列為確診準則，而非一定要核算檢測到病毒。《香港01》曾報道，有武漢人有嚴重肺炎，但一直無法做檢測和確診，入院無期；鳳凰衛視特約記者一家人亦患嚴重肺炎，但無醫院接受和做病毒測試，直至消息曝光後才終於確診接受治療。

謝俊明直言，以往家庭傳播情況十分嚴重，現時實施隔離措施，情況有所減輕，希望40多日後有轉機，3月底見曙光。

湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，武漢的醫院物資短缺。（Chinatopix / 美聯社）

武漢醫護裝備緊張

資源方面，謝俊明稱口罩及保護衣等供應緊張，目前由政府配給，民間亦有熱心人士捐贈，亦有來自香港的捐贈物資。目前仍有2,000多名港人於武漢，謝指經貿辦與他保持聯絡，醫院會繼續接收港人確診者，笑言「Vincent（香港駐武漢經濟貿易辦事處主任馮浩賢）係做得幾好㗎！」

被問到現時會否擔憂受感染，謝俊明坦言不擔心，指一直有戴口罩，與人談天、開會時亦有保持一定距離，「最緊要心態要樂觀，好多病人唔係病死，係被自己嚇死！」他又笑言，現時每日只能睡5小時，「有時間都瞓覺，無點做運動」。

現時武漢市乃至整個湖北省都限制車輛行駛，地鐵、巴士等公共交通停運，港府多次被追問會否幫滯留湖北的港人撤離，但均表示目前交通難以安排。謝俊明亦指武漢「人又無車又無」，他自己則會等待疫情完結「搞掂晒」才回港，他又表示對本港抗疫有信心。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國約六萬人確診▼

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▼武漢封城禁市內行車後情況▼