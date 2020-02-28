【沙中線】下調造價撥款至816億元　譚文豪批仍昂貴：當政府水魚

預算開支曾由654億元上調至708億元的沙中線工程，2017年港鐵再通知政府需調整為873億元；港鐵今日（28日）公布，已完成對沙中線項目造價的進一步評估及重新確認，最新造價估算為829億港元。惟運房局交予立法會鐵路事宜小組的撥款申請文件指，政府認為當中港鐵就項目管理費增加的13億元，理據並不充分，將修訂委託費用預算調整為816億元。 小組委員會成員、公民黨譚文豪直言，公民黨必會反對有關撥款申請，強調港鐵應為工程失誤負責，以非「當政府水魚咁㩒住搶」。另一名成員、實政圓桌田北辰就表示，政府部門之間的不協調，引致延遲交地令工程延誤，故亦須就沙中線的超支負上責任。

陳恒鑌指港鐵監管工程不力，希望政府可以再和港鐵商量壓低監管工程費用，令最後撥款可以低於108億。（鄭榕笛）

港鐵解釋，造價估算較2017年12月公布下調，原因為實施了嚴格的成本控制，且沙中線項目自17年12月起持續取得進展，故對造價有更大程度的確定性。惟政府交予立法會鐵路事宜小組的撥款申請文件中提到，當中增加的13億元項目管理費理據並不充分，因為委託協議中的主要工程範圍、委託工作及委託計劃方面均未有重大修改，因此不同意港鐵提出的額外項目管理費。基於上述原因，政府將修訂委託費用預算調整為816億元，即較原委託費用預算增加約108億元。

陳恒鑌質疑：當初「預大條數方便提款」

立法會鐵路事宜小組副主席陳恒鑌表示，額外追加撥款的預算已經調低至108億，他們不希望見到沙中線因為撥不到錢而停工，但在增加撥款上議員有許多問題再追問政府，包括為何當初做高估工程需要873億造價，「係咪預大條數方便提款?」

另外，陳恒鑌指港鐵監管工程不力，希望政府可以再和港鐵商量壓低監管工程費用，令最後追加撥款可以低於108億。

田北辰讚港鐵新管理層

田北辰表示，政府就沙中線的超支亦有責任，當中涉及各政府部門不協調，引致延遲交地令工程延誤，認為涉事部門應到立法會接受質詢及交代。田北辰認為，港鐵超支100多億元已比原本估算少，對此表示歡迎，又指港鐵新管理層的表現不俗，認為對方已盡力壓縮超支費用。而當中政府認為不合理的13億元項目管理費，田北辰指根據合約，政府有責任繳付所有款項，若認為價錢不合理或涉及港鐵責任，應循法律途徑處理。

譚文豪：港鐵「當政府水魚咁搶」譚文豪指出，即使港鐵下調造價，項目費用亦超支達162億元，港鐵應負上監工不足的責任，自行承擔紅磡站擴建工程失誤帶來的額外開支，以非「當政府水魚咁㩒住搶」，直言公民黨必會反對有關撥款申請。