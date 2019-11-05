隆胸或致癌？一文看清隆胸須知與風險　比較植入假體、脂肪轉移

不少女士希望上圍變得更豐滿，選擇接受手術以達致隆胸效果。整形外科專科醫生陳肖龍說，隆胸的主要方法包括植入假體和脂肪轉移，各有風險利弊。 女士可按需要選擇合適的隆胸方法。陳肖龍表示，雖然假體一般不會影響健康，但絕大部分已植入假體的女士會在術後10至20年要求取出假體。而脂肪轉移手術每次會抽取200至300毫升脂肪，女士可重覆接受手術，直至滿意效果。 衞生署於本年9月公布，全球據報有573個因植入絨面假體患「間變大細胞淋巴瘤」個案，本港沒有人受影響。陳肖龍相信此病症與身體免疫系統排斥外來物有關。他建議已植入絨面假體的女士每年接受造影或磁力共振檢查。

假體表面主要分為滑面（左起）、絨面及微絨面。（李恩慈攝）

假體的主要分類

整形外科專科醫生陳肖龍說，現時的假體內均是注入矽膠，表面主要分為滑面、絨面及微絨面。他介紹，由於滑面假體容易移位，後患無窮，早已被市場淘汰；絨面假體能避免此情況，卻因懷疑容易藏菌，引起患「間變大細胞淋巴瘤」，即其中一種血癌的隱憂。鑑於隆胸致癌風波引起國際關注，近年有廠商製造微絨面假體，既不易移位，也不易藏菌。

陳肖龍解釋，每次脂肪轉移手術會在女士的大腿位置抽取大約200毫升脂肪，並以特別技術保持脂肪細胞的存活率，然後在胸部皮下或肌肉面位置注入。（李恩慈攝）

脂肪轉移手術流程 太瘦可否做隆胸？

除了植入假體，脂肪轉移也是近10年大熱的隆胸方式。陳肖龍解釋，每次手術會在女士的大腿位置抽取大約200毫升脂肪，並以特別技術保持脂肪的存活率，然後在胸部皮下或肌肉面位置注入。陳說：「客人大多身型纖瘦，就算瘦到BMI得17嘅女仔，大脾都夠脂肪抽。」

哪些人不適合做隆胸手術？

陳肖龍說，容易出血或正在服用薄血藥的女士，不宜接受脂肪轉移手術。脂肪轉移手術的併發症包括可致命的脂肪入血，陳肖龍說情況並不常見，也視乎醫生技術。而患有長期病，如腎衰竭或肝病的女士則不適合接受各類隆胸手術。

陳肖龍說，雖然假體一般不會影響健康，但絕大部份已植入假體的女士會在術後10至20年，因假體移位、皮膚老化、自覺身型比例誇張等原因，要求取出假體。（李恩慈攝）

植入假體廿年後 或要再做手術將其取出

陳肖龍說，雖然假體一般不會影響健康，但絕大部分已植入假體的女士會在術後10至20年，因假體移位、皮膚老化、自覺身型比例誇張等原因，要求取出假體。換言之，接受假體植入的女士也應有心理準備，在若干年後需再接受手術把其取出。

陳補充，植入假體的傷口約長2吋，「雖然會收喺唔覺眼地方，但細心睇就點都會睇到。」而脂肪轉移的傷口約長3毫米，比一般原子筆頭更小。

想極速有明顯效果 應該選用哪種方法？

陳肖龍說，脂肪轉移手術每次只會抽取200至300毫升脂肪，隆胸效果較自然、緩慢地「一次手術可以由A Cup升至B Cup。」女士可重覆接受手術，直至滿意效果。他建議，「如女士希望在短時間內升幾 Cup，就比較適合做假體手術。」

另外，陳肖龍稱，隆胸能有「配合性做法」，先植入假體，再做脂肪轉移。這方法尤其適合過瘦的女士，注入自體脂肪令假體效果更自然。

陳肖龍解釋，醫學界暫未能確定絨面假體引致出現淋巴瘤是否因藏菌而起，但他相信與身體免疫系統排斥外來物有關。（李恩慈攝）

每3萬人植入絨面假體 有1人患淋巴瘤

衞生署於本年9月公布，全球據報有573個因植入絨面假體患「間變大細胞淋巴瘤」個案，死亡個案有33宗，本港沒有人受影響。陳肖龍說，全球平均每3萬人植入絨面假體，便會有1人患此病，而個案的共通點是大部分患者已植入假體7年。他續說，約八成個案涉及同一品牌的假體，但由於該品牌的市場佔有率亦十分高，故未必等同品質最差。衛生署於今年9月底宣布，因應相關風險，暫停使用多款型號的乳房植入物，為期6個月，並從市場回收相關產品。

陳肖龍解釋，醫學界暫未能確定絨面假體引致出現淋巴瘤是否因藏菌而起，但他相信與身體免疫系統排斥外來物有關。他稱，全部案例均被發現假體附近出現積水，臨床病徵包括胸部脹痛、胸型異常、左右邊不對稱，甚至皮疹。他續稱，大部分案例的癌細胞不會擴散，醫生進行手術便能消除癌細胞。

陳肖龍建議已植入絨面假體的女士每年接受造影或磁力共振檢查，確保假體附近沒有積水。