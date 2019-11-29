靈實協會團隊製精緻軟餐　助吞嚥困難人士品嚐山竹牛肉球、年糕

正所謂｢民以食為天｣，美食除滿足肚腹還能帶給人幸福的暖意。但不少長者隨著年齡增長，味覺開始退化、吞嚥能力下降，適合長者進食的食物選擇範圍變得越來越窄，往往在遷就安全考慮時，食物的「色香味」都被犧牲，原本可享受美味的佳餚也變成只為飽腹維生。 一些患有中風、柏金遜症、認知障礙症(中後期)等的長者都有進食或吞嚥困難的問題，他們只能進食較軟身或糊質的食物。但由於糊質食物於款式、外型及味道上多數較單一乏味，長者或上述患者看見人家吃得津津有味，回想自己也曾享有過的口福之樂，對比之下往往會感到不是味兒，甚至食欲下降，覺得尊嚴受損。 撰文：基督教靈實協會「E.D.計劃」(Eating in Dignity) 靈實創毅中心及駐醫院社企服務營運總經理鄺家良

年糕軟餐與真實的年糕賣相十分相似。（靈實協會提供）

女兒:｢爸爸覺得一家人同枱食飯，只有他的食物要攪碎處理，而且賣相似小朋友糊仔，令他感到丟面。｣

王婆婆:「我中咗風已經有好多事情都做唔到，而家連想食的食物都食唔到，我真係好冇用！」

正如上述兩人的心聲，隨心享用人間美味並非必然，部分長者、長期病患的確受疾病等因素影響，簡單如咀嚼食物果腹亦有困難。

因此，如果能為進食或吞嚥困難的人士提供優質的軟餐，既可為他們帶來色香味俱全的享受，於保持食物鮮味之餘，亦把糊狀食物還原原先的食物造型，讓他們可重拾進食樂趣。最近坊間出現了新的軟餐技術，為進食或吞嚥有困難的人士製作特別的料理，讓因疾病而未能如常進食者仍能夠擁有「吃得好的尊嚴」。

這種軟餐技術源自日本，優點是凝固粉採用全新的凝固成份，改善了傳統凝固粉遇口水溶化的問題，大大提升了部份患者吞嚥時的安全性，而且款色亦顧及到香港長者的飲食習慣與口味，調配合適的食材，製作出看起來精緻、食起來美味而又易於咀嚼及吞嚥的料理，造型更幾可亂真。



料理的製作方法相對簡單，而食物的原味道、烹煮醬汁及配料的味道都能保全，賣相能夠接近與一般無異，例如較早前引用此技術的社企團隊就趁中秋節，製作了蛋黃奶黃月餅軟餐給長者品嚐，外型與一個迷你奶黃月餅幾乎一樣，無論外型賣相和味道上都更能勾起長者進食的意欲，重拾對進食的熱情與享受，給有進食困難的長者及其照顧者可以於膳食安排上有更多的選擇。



團隊深信每個生命的綻放都不應被疾病及年齡所限制，尊重長者對食的渴求及選擇，亦是團隊實踐尊重生命的宗旨，讓他們有『吃得好的尊嚴』。