長者鑲假牙注意　不應等待有問題牙齒全掉再配假牙

消費者委員會在不久前的報告中，說過有長者因為不適應活動牙托而作出投訴。配製活動假牙有什麼地方要注意呢？ 香港人口老化，很多長者都有牙齒缺失的問題，牙科醫生會視乎長者的口腔情況，決定是否需要為長者鑲製假牙。根據世界牙醫聯盟建議，如果缺失的牙齒沒有咀嚼功能，不影響外觀，又或者長者的口腔有十組對家牙供咀嚼，這些情況下長者未必需要鑲配假牙。另一方面，有些長者覺得自己牙齒不好，希望有問題的牙齒掉下方再配上假牙，這個觀念並不正確，牙醫為病人鑲牙，除了是為他恢復咀嚼功能及儀容外，亦可以給予鬆動的牙齒一些支撐，並為這些牙齒脫掉後鑲牙作過渡安排。 撰文：香港牙醫學會前會長廖偉明

因為多種不同原因，病人未必適合鑲配固定假牙，便需要使用活動假牙作代替品。和身體任何部分的代替品一樣，活動假牙需要時間調校及適應，也未必如真牙一樣可以自由自在地進食。這個情況尤以全口牙托最為明顯。第一次鑲牙托的長者及其家人要特別留意，應聽從牙醫講解配戴假牙須知及限制。



有些長者很喜歡和別人比較，常說所認識朋友的假牙比自己好，朋友什麼東西也能夠進食。但每一個人的口腔情況及配戴假牙歷史都不同，很難作這樣的比較。又如運動場上，有截肢的運動員使用假腳比常人還跑得快，亦有一些截肢的傷殘人士必須依賴輪椅。假牙的適應亦因人而異。

鑲配假牙後，仍需要適應及調校。（廖偉明醫生提供）

所以大家必須好好保護牙齒，定期洗牙及檢查牙齒，遇上牙齒缺失時，應該諮詢牙科醫生的意見，清楚了解自己的需要及身體條件的限制，切勿作出不合理的期望。

現在「關愛基金長者牙科資助項目」已經將合資格人士年齡降至65歲。

詳情點擊:https://www.info.gov.hk/gia/general/201901/25/P2019012500544.htm



另外長者醫療券金額現可累積至8,000元，亦適用於牙科治療。

詳情點擊:https://www.info.gov.hk/gia/general/201906/05/P2019060500539.htm?fontSize=1

而綜援的牙科資助亦將會擴展至非長者健全人士。