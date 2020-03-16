香港迪士尼樂園城堡年底重開　五月天演唱會今年5月不見

香港迪士尼樂園今日（16日）公布2019年財政年度，錄得淨虧損1.05億元。樂園因疫情影響，早於今年1月26日起關閉，暫未定重開安排。正在維修擴建的「奇妙夢想城堡」將於今年底開幕，園方稱將會有日間及夜間的大型表演，而迪士尼煙花演出將會重現。 此外，近年有不外地歌手或組合選址迪士尼幻想道露天場地，其中較受歌迷注的是「五月之約」台灣組合五月天演唱會，但據知今年有關團體未有申請迪士尼場地。

香港迪士尼樂園正研究控入園人數計劃，又為樂園入口等位置放消毒搓手液等防疫物品，似乎重開有期。（資料圖片）

香港迪士尼樂園今日（16日）公布2019年財政年度（2018年10月至2019年9月）業績，受反修例示威衝突事件影響，全年業績「賺頭蝕尾」，錄得淨虧損1.05億元；全年入場人次則下降 4%至650萬，減少20萬。

本周起為「重開」做準備

香港迪士尼樂園早於1月26日因疫情影響而關閉，至今未有重開日期，行政總裁楊善妮表示，正密切監察情況，會參考衞生署宣布決定何時重開，強調首要考慮客人及員工的安全，樂園今個星期已為「重開」做準備，正於入口等位置放消毒搓手液，又加強清潔，研究控制入園人數等，會考慮客人及員工的安全為首，正密切監察情況及參考衞生署宣布，以決定重開日期。

對於重開後的推廣活動，楊善妮指，本地居民入園人數佔去年41%，重開後亦會向本地居民提供特別優惠，預計未來數星期會有公布，希望可重拾去年年中前的業務升軌，又指正在維修擴建的「奇妙夢想城堡」將於今年底開幕，強調將會有日間及夜間的大型表演，而迪士尼煙花演出將會重現。

楊善妮指，本地居民入園人數佔去年41%，重開後亦會向本地居民提供特別優惠。（資料圖片）

楊善妮：竹篙灣檢疫中心對樂園影響不大

另外，對於港府正計劃於竹篙灣興建新檢疫中心，楊善妮說，檢疫中心遠離迪士尼營運園區，加上與主要園區有一定距離，加上當局會有多項措施及運輸上配合，相信對樂園的影響不大。此外，因應疫情影響去年反修例引起的連串示威，對樂園入場人數影響下，有否裁員行動，楊指明白到現時疫情下對營運造成大挑戰，現時部份員工正領有薪假期，但未有正面回答會否有裁員或要求員工放無薪假計劃。

正在維修擴建的「奇妙夢想城堡」將於今年底開幕，強調將會有日間及夜間的大型表演，而迪士尼煙花演出，將會重現。（資料圖片）

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此外，近年有不外地歌手，組合來港舉行個唱，並選址迪士尼幻想道露天場地，其中較受歌迷注的，是「五月之約」台灣組合五月天演唱，但據知今年有關團體未有申請迪士尼場地，有關方面表示會據疫情變化而考慮演唱會舉行時間、地點，暫時未有定案，強調會以歌手、歌迷及工作人只的安全為優先考慮。