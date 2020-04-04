新冠肺炎｜今新增17人確診　創兩周新低　71歲男患者曾獨自蒲吧

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本港今日（4日）新增17人確診，累計863宗個案。今日的確診數字創兩周新低，衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，單日的個案數字並不能反映任何疫情趨勢。 有7名患者屬本地感染個案，當中一名71歲男患者（第857號個案）於3月14日「白色情人節」，獨自去灣仔酒吧Joe Bananas，期間曾與朋友聊天，該酒吧鄰近已有多人確診的Dusk till Dawn。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增17人確診，包括9名男子、8名女子，年齡介乎6至93歲。有10名患者曾外遊，7名患者屬本地感染個案。

一名71歲男患者（第857號個案）沒有外遊紀錄，他曾於3月14日獨自去灣仔酒吧Joe Bananas，期間曾與朋友聊天，該酒吧鄰近已有多人確診的Dusk till Dawn。另外，一名44歲女患者（第849號個案）為健身教練，涉及GYM 45群組，與早前確診的35歲男子（第719號個案）及50歲男子（第801號個案）有關。

自「海外回流潮」開始，本港確診數字居高不下，今日的患者人數創兩周新低。四月機場入境人次，亦大減至每日約1000人。張竹君稱，單日的個案數字並不能反映任何疫情趨勢。

13患者出院

醫管局總行政經理劉家獻稱，今日再有13名患者出院。現時共有724宗個案仍然留院，當中8人情況危殆、8人情況嚴重，其餘患者情況穩定。醫管局今日使用了1098張負壓病床，使用率為69%；負壓病房則使用了561間，使用率為76%。

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+ 4 + 3 + 2

【部份今日新增確診個案詳情】

10宗有外遊，7人是學生，3人士一家人，與早前兩名確診者一同去過芬蘭和瑞典。

7人無外遊：

#856，博愛醫院93歲男病人，3月10日至4月1日因為中風住院，4月2日、3日出院，3日發燒再入院，病毒檢測陽性。長時間在醫院，會了解是否在醫院感染。初步了解，早前#455病人，3月17、18日，在醫院曾經檢測陰性，住在普通病房，與#856曾在同一病格門口，是同一病房。衛生防護中心、袁國勇教授正在博愛醫院調查。

#849，與#801、#719是黃竹坑F45健身室群組。

#854，是一名警員，與#663同一警署，但不同小隊，會問警方有無一齊活動。是否有參與3月31日太子站行動，仍在調查中。

#855，3月20日曾在自助餐遇見#428（確診女警），傾談20分鐘無戴口罩。當時#428未發病，會調查是否因此感染。

#857，71歲男性，無外遊，3月14日獨自去灣仔酒吧Joe Bananas，有遇到朋友聊天，該酒吧鄰近Dusk till Dawn。

#863，3月20日去過尖沙咀酒吧All Night Long。

▼3月31日 太子站衝突現場▼