新冠肺炎｜民主派質疑警方執行限聚令不公　鄧炳強︰無人有特權

保安局局長李家超及警務處處長鄧炳強今日（9日）出席立法會特別財務委員會回應議員提問。工黨立法會議員張超雄質疑警方執行四人以上限聚令上有不公處理。對於上月底紀念8.31太子事件，有被警方指違反「限聚令」的人士表明之間互不相識，是按警指示站近接受截查。鄧炳強回應指，「係咪區議員，係無特權嘅。」並指是按現場風險採取行動。

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張超雄提到，上月底紀念8.31太子事件，有警務人員截查5名不相識的人，指示他們站於相近位置，再指他們涉嫌違反「限聚令」，但自由黨航運交通界議員易志明上周於政總門口與業界多於4人聚集，警方只勸喻了事。他諒解易志明的行動職責需要，但認為事件反映警方執法不公。

鄧炳強回應稱「完全不同意，指不會理會涉事人背景，「係咪區議員，係無特權嘅。任何人喺現場，我哋都係要做嘅。」他指，基於現場情況決定採取行動，「高風險嘅就採取高風險方法，低風險嘅就採取低風險方法。」

另外，多名議員關注港台記者受襲惟警方以無人被捕結案一事。其中，人民力量陳志全質疑，有片段證明港台記者被「福建幫」襲擊過程，造成傷勢，但警方結案無拘捕任何人，質疑是包庇，「定係港台記者抵打？」李家超指，任何案件都會根據證據處理。經民聯張華峰提出規程問題，指陳志全言及福建人，認為有「省份歧視」，財委會主席陳健波亦指不應該。鄧炳強其後回應稱，每宗案件均「一絲不苟、深入調查」。

民主黨鄺俊宇問鄧炳強，會否向曾遭受警方暴力的傳媒道歉。毛孟靜關注印尼女記者疑遭警員射盲右眼。鄧炳強回應時沒有道歉，僅稱尊重新聞自由，警員要拘捕違法者，要防止傳媒範圍有人刺傷警員及搶犯，警方將會約見傳媒界。

建制派議員關注，警方是否有足夠裝備及人手，應付社會事件及「本土恐怖主義」。李家超指，政府會做好充分應對準備，「慎防『本土恐怖主義』冒起。」鄧炳強再提出，發現有加入鐵釘的爆炸品，「目前為止無人受傷係非常之好彩。」會加強情報工作。