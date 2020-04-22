【新冠肺炎・最新】富豪東方酒店接收機場入境無病徵者　今啟用

新冠肺炎疫情持續，本港累計1029宗確診個案及一宗疑似個案，昨日是連續10日錄得個位數確診個案，4宗均有外遊紀錄。與此同時，港府宣布延長「限聚令」及相關防疫措施，為期14日至5月7日，但同時放寬食肆顧客人數限制，取消只准招待一半坐位數目客人的規定。 政府的檢疫措施亦有新安排，由機場入境旅客需於亞洲博覽館留下深喉唾液樣本作檢測，港府已徵用九龍城富豪東方酒店，作等候檢測結果中心，料今（22日）啟用。

九龍城富豪東方酒店被港府徵用，酒店旅客日前匆匆搬離。（張浩維攝／資料圖片）

【0:02】據了解，一名24歲、就讀香港大學醫科的男學生，懷疑對新型冠狀病毒初步呈陽性反應，被送往瑪麗醫院。據悉，瑪麗醫院安排他接受測試，結果呈陰性。

消息指，該名男生沒有外遊紀錄，因考試關係，曾於本月18日抽取深喉唾液作病毒檢測，當時結果呈陰性。他自上周三（15日）開始到黃竹坑醫學專科學院進行臨床考試，首日只需面對模擬病人，而昨日的外科考試則需面對真病人。患者昨日（21日）抵達試場前發微燒，體溫超過攝氏37.5度，被送往港怡醫院，快速測試顯示對新型冠狀病毒呈陽性反應，男生被轉送瑪麗醫院留醫，再接受測試，結果則呈陰性。

據悉，港大醫學院會安排醫科生在考試前量體溫，假如體溫過高，考生需先到港怡醫院接受病毒檢測，如有初步陽性結果則再轉送公立醫院接受進一步檢測及治療。

食物及衞生局局長陳肇始昨日表明，亞博臨時檢測中心可即日處理由上午抵港的航班，惟下午及夜晚的航班變動較大，未必能即日處理，故希望為抵港人士提供更好的休息地點，需要通宵等待檢測結果的無病徵者，由即日起將由專車接送到入住富豪東方酒店一晚，在得知檢測結果後才返回檢疫地點。她強調，明白社區有憂慮，已知會區議會，又透露富豪東方酒店的設施合適，工程師亦檢視過通風系統，確保不會對附近樓宇帶來風險。

另外，有病徵的抵港人士則由消防處安排救護車，由機場直送急症室接受檢驗。

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