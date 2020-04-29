新冠肺炎．專訪│政府專家許樹昌日夜剖析疫情　放下詠春難逃增磅

抗疫數月，專家耐心解說是安撫群眾恐慌的良藥。政府抗疫督導委員會四位專家顧問之一的許樹昌，自1月起就不斷參與香港及世界衞生組織的重大會議。市民留家抗疫，許教授卻馬不停蹄，穿梭電視、電台節目向公眾剖析疫情走勢。 平民有「抗疫疲勞」之時，許教授亦鮮有休息：「一有疫症，就無辦法，不會去諗放假。」耍詠春已9年的他，近期忙於與病毒戰鬥，疏於習武，又是否敵得過增磅「宿命」？ （抗疫系列報道）

繼2003年沙士一役，中大呼吸系統學講座教授再次與港人並肩作戰，尋找抗疫的出路。（盧翊銘攝）

中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌是傳染病權威之一，戰績包括處理過沙士、禽流感、中東呼吸綜合症，更不少得新型冠狀病毒這個世紀疫症。2003年，沙田威爾斯親王醫院8A病房爆發沙士，眾多醫護及病人倒下，許樹昌與威院團隊撐過艱難歲月。自此，他擠身世衞專家顧問行列，隨時候命，為世界不同地區的疫症感染控制「把脈」，港大微生物學講座教授袁國勇、港大醫學院公共衞生學院病毒學講座教授裴偉士曾與他深入外國「疫區」。

夜以繼日 會議不斷 接記者訪問如睇街症

世衞會議召喚之急，許樹昌已習以為常，「佢（世衞）有時好急咁通知你，日內瓦叫派人去泰國調查，星期五通知，星期一就在曼谷集合。」回憶起今年初武漢華南海鮮市場被勒令封閉後，「1月1日正式封市場，世衞在夜晚不停開電話會議，我一直都有參與。」惟疫症迅速惡化，多國失守，「2月初還可以去日內瓦開了一次世衞會議，之後已取消。」

他說現時世衞改用視像會議，一星期開3至4晚，一開就兩至三個小時。他的工作日程還加插一星期3節門診、輪替巡房及以Zoom教導醫科生，還未計算頻密接受各大傳媒訪問。許樹昌對傳媒提問耐心解答，每天受訪起碼5、6次。平日記者們猶如「排街症」，許教授會打趣向來電記者溫馨提示，「你前面有某間電視台同報紙嘅行家，可能要等半個鐘。」

醫生能夠On Call36小時，熬得過晝夜無眠。被問到新型肺炎降臨後有否放假，許樹昌輕輕一笑：「一有疫症，就無辦法 ，不會去諗放假。」不過，每日他還可以睡到6個多小時，有時更在世衞開會前，擠出少少時間回媽媽家裡吃飯。

許樹昌經常忙於開會及評估疫情，明言疫症當前，沒有考慮放假問題。（盧翊銘攝）

35年行醫路的起點

許樹昌現時身為講座教授，出身卻非富裕家庭，而是屋邨長大，與父母、哥哥、姊姊及弟弟一家六口住在彩虹邨。1978年，是他人生轉捩點。他當年完成會考後正在聖保羅書院讀中六，剛巧1974年至1979年間，澳洲政府資助亞洲學生到當地免費升學（Colombo Plan），他成功考獲獎學金到澳洲升讀第12年級，並順利報讀醫科5年，於1985年正式行醫。成為呼吸科專家，是興趣使然，也是因舊日不時見到外婆哮喘發作的痛苦。

初出茅廬的他曾經跟隨澳洲睡眠窒息呼吸儀器發明家學師數年，後來晉升至顧問醫生，但因為父母年邁，在1998年，他與現時於香港大學任電機電子工程講座教授的弟弟許樹源回流香港，照顧雙親。

2012年，葉正師傅（左）向許樹昌教授頒授詠春考核證書。（受訪者提供）

一次失足 促成耍詠春

許樹昌可稱為醫學界的「大師級」，在9年前涉足新事物，練習詠春，跟隨葉問次子葉正的舅仔陳師傅學師。

他在2011年開始習武，主要是2010年因為在威院停車場地下跣倒重創，「那天黃色暴雨，最後第4級樓梯整個人飛起了。左腳落地，向內拗，斷了三條韌帶。休養了一年半才能行路，那時想不如學下功夫，改善平衡。」衞生署前署長林秉恩介紹了他學詠春，一學就9年。

不過，現時因為疫情，會議已排得密麻，許樹昌以往一星期兩晚耍詠春，如今已減至一次。他說倘當5月疫情轉好，沒有多少本地個案、沒有社區爆發，政府可以重開康樂設施，讓市民大家多點地方做運動，因為健身室關了，很多會所都不能去，「咁係弊，個個增曬磅。」他笑言自己都增了磅，至於確實數字，他報以笑聲：「我都無眼睇。」

1998年起，許樹昌已加入中大醫學院，至今22年。（盧翊銘攝）

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