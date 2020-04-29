新冠肺炎．專訪│回顧抗疫　許樹昌最憂心三月　評世衞處事拖拉

2003年，沙士最早於沙田威爾斯親王醫院內造成院內爆發，時任威院呼吸系統專科主管的許樹昌醫生，作為「將帥」之一，帶領威院戰勝沙士。17年後，香港再遭新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）來襲，這次許樹昌主打幕後，擔任政府抗疫督導委員會專家顧問，猶如「軍師」為防疫抗疫出謀獻策。 許樹昌曾「對決」H5N1禽流感、H1N1豬流感等大小疫症，雖然身經百戰，但他直言今次造成「全球大流行」的新型冠狀病毒亦曾令他憂心，恐本港醫療體系崩潰，幸本港仍能用「圍堵」政策阻截到病毒繼續入侵。 許樹昌自1月起已參加世界衞生組織會議，與各地專家交流意見，他不諱言指世衞總幹事譚德塞處事「立」（拖拉），召開三次會議後才宣布新冠肺炎屬於「國際關注的突發公共衛生事件」，令人不滿。 （抗疫系列報道）

許樹昌不諱言批評世衞總幹事譚德塞處事「拖拉」，召開三次會議後才宣布新冠肺炎屬於「國際關注的突發公共衛生事件」。（盧翊銘攝）

許樹昌在醫學生涯曾經遇上H5N1禽流感、H1N1豬流感、中東綜合呼吸症等疫症，應對傳染病的經驗豐富，不過談起「新型冠狀病毒肺炎」（COVID-19），他坦言，憂慮指數若以100分為滿分，仍有85分。他從未預計過COVID-19會造成全球大流行，3月時最擔心海外人士回港潮會帶來社區爆發，公立醫院病床無法應付，「當時想如果繼續這樣下去，每天50、60宗個案，醫療體系可能承受不到…最後總算幸運過到這一關。」

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過早放鬆限制措施，容易出現反彈

許樹昌認為，香港實行「圍堵」政策，隔離所有確診者的密切接觸者、停課、取消大型活動等，成效顯著，以致確診宗數仍維持在約1000宗，而當中暫時4人病逝。圍堵策略雖然有效隔絕病毒，但三個多月來都需與他人保持社交距離，不少市民已現「抗疫疲勞」，許樹昌明言理解市民想法，但若過早放鬆限制措施，容易出現反彈，就如新加坡走漏了隱形病人，以致外勞宿舍大爆發，短時間內個案由過百宗急升至過萬宗。

「限聚令」、「限客令」等措施暫時以5月7日為限，許樹昌指出，目前本港最後一宗本地個案在4月19日出現，一般而言可以在28天後，即5月17日放寬部份措施，例如針對食肆的限制措施，「傳染病有潛伏期，如果安全一點，大家到時可以有較長時間運作得到。如果太早放鬆，若有大爆發，對各行各業影響更加大。」

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開首數星期靠自己摸黑打仗

說起對於疫情的見解與分析，許樹昌總能侃侃而談，只因從醫35年，他打過不少「大佬」，其中被他形容屬危險一役的是2003年的非典型肺炎（沙士）。許樹昌指，當年香港身處疫症核心，無人知道疾病由甚麼引起，快速測試準確度只有六成，醫院亦沒有負氣壓病房，他直言環境惡劣，「開首數星期靠自己摸黑打仗！」

因應沙士的慘痛經歷，港府在2005年於醫院建設負氣壓病房，許樹昌認為工作環境變得安全，是今次疫情下醫院沒有再現病房爆發、醫護人員受感染的主因，「750萬人中有1400張負壓病床，喺世界咁多城市嚟講係最高比例。」

瑪嘉烈醫院傳染病中心是在2003年沙士之後改建而成，病房為負壓設計。（資料圖片／龔嘉盛攝）

未來應增建大型急症醫院 挽留人才

被問到政府應否兌現承諾，多建兩間傳染病中心，許樹昌對於整幢的傳染病大樓有保留。他憶述，瑪嘉烈醫院當年主要負責接收沙士病人，但由於當中四分之一人需入深切治療部，該院的醫護人手及設備都不足，結果需由其他醫院調送ICU醫護及儀器到瑪嘉烈，他形容當時屬失敗，「以為把病人都放在入面，其他醫院就可以運作。」

他建議政府未來建設更多大型急症醫院，在院內設置負壓病房，「如果病床增加，即使疫症爆發，也不需減少那麼多非緊急服務。」他亦指出，醫管局應更努力挽留醫護人員，例如容許醫護延遲退休至65歲，「留返有經驗嘅人。」

今次造成「全球大流行」的新型冠狀病毒亦曾令許樹昌憂心忡忡，恐本港醫療體系崩潰，幸本港仍能用「圍堵」政策阻截到病毒繼續入侵。 （盧翊銘攝）

世衞總幹事譚德塞處事有啲「立」

許樹昌自1月起已參加世界衞生組織會議，與各地專家交流病例、用藥等意見，他不諱言批評世衞總幹事譚德塞處事「有啲『立』」(拖拉)，召開三次會議後才宣布新冠肺炎屬於「國際關注的突發公共衛生事件」，「我唔覺得要開三次會，佢就開到第三次先扑鎚，第二次(開會時)已經有好多國家受到影響，(確診)數字升得好急，我唔知點解佢哋用個拖字，係有啲令人不滿。」