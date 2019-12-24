【專訪】羅傑承：「上一代賺盡」說法一半正確　籲社會各讓一步

香港飛馬足球隊會長、前南華班主羅傑承接受《香港01》記者專訪。在訪問上篇，羅傑承大談十年足球夢，今日是訪問下篇，談政治。對於今日香港社會的對立，「羅神」也有一點看法。 作為商人的羅傑承，認為今日香港發展程度接近上限，青年人發展機會比過往少得多，確實增加社會的不穩定因素。提到今日政治紛爭，他以做生意為喻，認為雙方都需要讓步才有出路：「只有一邊讓步是不行的。」而香港今日的局面仍未至於沒有商量餘地，應該保留空間讓大家「拆掂佢」。

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政治對立增球賽可觀性 惟大部分時間不應涉政治仇恨

足球和政治界線從來難以分清，始終體育涉及競賽，在球場擊敗來自敵對陣營的對手，政治上具有極強烈的象徵意義。要數經典例子，就如1974年世界盃東德在分組賽擊敗西德；1986年世界盃阿根廷淘汰英格蘭，報4年前福克蘭群島戰爭一敗之辱；西班牙兩大班霸皇馬巴塞，涉及加泰隆尼亞與馬德里數百年恩怨情仇，每逢對決球迷事必大叫政治口號；近年中港兩地矛盾升溫，每有中港大戰必成焦點。

站在足球角度，羅傑承認為對立的政治氣氛，可以增加賽事刺激程度，加強雙方球員鬥心，一定程度增加賽事的觀賞價值：「我要贏你，你要贏我，大家的水準都會提高」。不過他認為在平時大部分時間，足球應盡可能避免踩到政治爭議：「比如說我要發展足球，我不介意用什麼人，也不會談政治，政治是另一回事。現時我們的社會往往將兩件事混淆了。」

他指，可能兩邊陣營各有所長，加起來是一百分，但一有黨派之爭，就一拍兩散，事情無法辦好。「我可以很大膽地表示，如果讓我去掌管，我不管你是什麼顏色、什麼人，總之你給我好的計劃，你就擔任那個職位。你不要跟我談政治，總之我要執行我的計劃。你踢完球、練完球，去遊行，支持誰，完全無關係。」

羅傑承認同現今青年發展空間有限。（余俊亮攝）

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稱香港局勢「有得傾」 雙方同時讓步是關鍵

就今日香港局勢，羅傑承提到最麻煩之處在於，不論哪方陣營都寸步不讓：「（關鍵是）每一邊肯讓步，看看誰肯讓步、如何讓法，如果大家永遠是企硬……我們有時出去跟別人做生意、談生意也是這樣，談好你讓一步、我讓一步，那就成事。如果大家企硬，通常也做不成生意。」他又以中美貿易磨擦為例，要達成協議不可能只有利其中一方，肯定雙方都有利才能簽訂：「只有一邊讓步是不行的，除非你很強勢，覺得『我沒有你也行』。」

不過他相信在政治上，很多事情都「有得傾」，不一定要看得那麼死板：「看看現時我們香港的局勢，我覺得很多事都有商量空間，每人讓一點吧，你不要站那麼硬，我也不站那麼硬，四四六六，通俗點說，『拆掂佢』，大家開開心心。」

本港社會亂局已持續超過半年。（資料圖片 / 魯嘉裕攝）

社會發展飽和 「上一代賺盡」說法有理

談香港現時社會矛盾，自然不得不提世代之爭。老一輩傾向重提自己年輕時打拼的往事，批評年輕人抗壓力低、只會反對；青年則傾向認為上一代賺盡所有、壟斷資源分配的權力，絲毫不懂社會結構改變、青年人上流困難的境況。結果不同世代的人，都在自己的同溫層內攻擊對方，加深刻板印象和世代矛盾。

作為戰後嬰兒潮世代的羅傑承，認為年輕人「上一代賺盡」的想法有一半是對的，因為社會發展到相當程度，新一代再難在現有社會結構中進佔有利的位置：「比如說（社會發展的程度）由0至100，應該十年之內（完成），可是因為資訊太發達，人太進步，十年要做的事可以一年做完，已經發展到99%，只剩下1%，那大家當然辛苦。」因此羅傑承認為向外發展，對港人而言或許是出路。即使如他自己做生意，近年亦開始在發展中國家投資。