【沙中線】工程師指加固工程亦易現裂紋　中科潘焯鴻：報告武斷

港鐵沙中線紅磡站工程醜聞被揭發約2年，政府今日（12日）公布獨立調查委員會的最終報告，委員會表示，當完成適當的措施後，車站廂形建築物結構安全及可作預定用途，但亦確認有不超過2%至3%的螺紋鋼筋被剪短。 被視為吹哨者、有份參與紅磡站工程的分判商中科興業董事總經理潘焯鴻形容報告「武斷」、「質素低」，認為結論並非建基於可依靠的事實。他表示，將會提出司法覆核，最快下周入稟法院。 資深土木工程師倪學仁認為，「缺陷唔止係剪筋」，因為紅磡站亦有約三分一鋼筋未妥善扭入螺絲帽，同樣影響結構是否安全。他又指，即使港鐵加固工程後，相關部分亦可能較易出現裂紋或生鏽。

▼沙中線工程醜聞一覽▼

+ 7 + 6 + 5

潘焯鴻認為，最終報告非建基於可依靠的事實，內文提到是獲得專家「共識」，但政府先後兩名專家，以及中科專家都有不同意見。他又稱，雖然港鐵一度開鑿石屎檢驗鋼筋，但認為採樣過程或有問題，認為發現的問題或只是「冰山一角」。他續指，如工程是跟從圖則，或可推斷不及格情況，但工程多處未跟圖則，藉此推斷結構安全，以及釐訂補救措施並不可靠。

報告中提到工人會將A類鋼筋剪短，改為B類鋼筋，故此出現剪筋。不過潘焯鴻認為，相關說法只是港鐵、禮頓、泛迅的藉口以脫罪。他續指，A類鋼筋只於地基工序時出現，即2013至2015年初方會使用；但事發是2015年中至2017年，故認為相關說法並無真憑實據。

潘：下周會提呈司法覆核

潘焯鴻批評，報告「武斷、質素低」，即使當中有批評禮頓、港鐵，當得出安全的結論後，已為他們洗脫大部分指控。他又稱，之後會就醜聞提出施法覆核，全面審視過是次報告後，預料下周入稟法院。

潘焯鴻批評，報告「武斷、質素低」。（資料圖片）

倪：憂螺絲未妥善扭入影響結構

資深土木工程師倪學仁表示，若如報告所言，只有2%至3%的鋼筋被剪短，確未必非常影響結構安全，但「缺陷唔止係剪筋」，仍有不少鋼筋未妥善扭入螺絲帽，同樣影響結構，情況令人憂慮。根據港鐵的全面評估策略，東西走廊及南北走廊月台層板螺絲帽的欠妥比率分別不多於36.6%及33.2%。

雖然全面評估策略有提到於多處加固，不過倪學仁認為港鐵透明度不足，未能仔細具體說明加固位置及方法，難以判斷是否足夠。他續指，後期加固的位置日後亦可能出現缺陷，如出現裂紋或生鏽，因為與原有結構接駁時工序未必完善，而且該位置的應力亦較集中，或增加日後的維修費用。

中期報告曾提到，會以電子器材監察紅磡站擴建部分，不過陳帆今日指，因儀器或會過敏感及誤鳴，故最終報告修改為採取經改善的「例行預防性檢查」制度監察。倪學仁表示，必需要監察及量度紅磡站結構是否安全，如情況一直安好，大眾方會安心。

倪學仁認為港鐵透明度不足，未能仔細具體說明加固位置及方法。（資料圖片）

立法會鐵路事宜小組委員會成員陳淑莊表示，2%至3%鋼筋被剪，即代表已過千支被剪短，並非可接受範圍，而且剪短的理由無稽。她又批評，港鐵及政府就事件致歉，卻只表示工作有不足之處，對責任問題避而不談，批評缺乏誠意，要求政府交代是否會向港鐵追討損失，及刑事調查的進度。

立法會鐵路事宜小組委員田北辰形容報告令人失望，質疑剪短的鋼筋數目是否如報告所指，形容永遠是謎。他又指，港鐵在工程中監管不力，不應收管理費；並要求政府將禮頓列入黑名單，不容許投標任何鐵路項目。