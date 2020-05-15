歷史科中日問題　何漢權斥扭曲學生思考　葉建源批教局回應情緒化

中學文憑試（DSE）歷史科昨日（14日）開考，卷一有試題要求考生根據試卷提供的資料及自己所學，解釋是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。教育局晚上發聲明，譴責有關試題試題及資料具引導性，考生可能因而達至偏頗的結論，「嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」，要求考評局嚴肅跟進及交代。 教育評議會主席何漢權今（15日）早在港台節目《千禧年代》稱，問題的引導性非常大，認為問法應改為「弊多於利」。他又說，兩份資料偏好日本立場，擔心會導致考生思考扭曲，「錯得好緊要」。 教育界立法會議員葉建源指出，歷史科考試要求學生論證，資料只是用作刺激考生思考，學生可以批評資料，題目亦非要求考生答「利多於弊」。他批評教育局一味用情緒化方法回應問題，破壞考評局的公正性。

何漢權：考生唔係日本通 憂思考扭曲

教育評議會主席何漢權出席電台節目時指，以教育專業和平常心看待，覺得題目是相當難，惟他批評問題的引導性非常大，題目前設會令考生覺得1900-45年間，日本真的為中國帶來的利多於弊。「點解唔出弊多於利？」他認為將問法改為「弊多於利」有，助學生運用史實。

何漢權又指，兩份資料偏好日本立場。「考生唔係日本通，只係中學考生」，擔心如考生跟資料作答，對史實不是很掌握，會出現很大問題。他認為，學生會猜測題目會否「冧莊」，令來年考生傾向尋找該段時期的「利」，導致思考扭曲，「錯得好緊要」。如果考生選擇回答「利多於弊」，他認為是捩橫折曲。

出卷人不應過分「玩題目」

他續說，相信出題老師應是中國人，「作為中國人，中國1900至1945年經歷八國聯軍、甲午戰爭、八年抗戰等，引起中國好大痛苦，嗰種慘絕人寰，難道出卷人唔知？」他強調歷史考題並非辯論比賽，嚴肅性相當重要，提醒出卷人不要過分「玩題目」。對於考評局稱，歷史科設有「審題委員會」，成員包括試卷主席、擬題員、審題員及考評局評核發展經理，背景有大學教授、學科專家等。何漢權斥：「本身就係大錯，唔好再講咩專家、學者出題同審題。」

何漢權他批評問題的引導性非常大，兩份資料均偏好日本立場。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

葉建源：試卷資料只用作刺激思考 考生需運用已有知識

教育界立法會議員葉建源指出，歷史科考試要求學生論證，試卷上的資料只是用作刺激考生思考，學生可以批評資料，題目並非要求考生答利多於弊。

他又說，兩份資料相當少，不足以作答所有題目，考生應該根據自己的歷史知識，譬如抗戰歷史等支撐答案。他表示，如考生只運用該兩份資料作答問題，便代表知識貧乏，不會得到高分。而據他所知，絕大部係考生都是答「弊多於利」。

對於教育局昨晚譴責設題，要求考評局跟進，葉建源批評行為粗暴。他指出，教育局不應一味用情緒化方法回應問題，破壞考評局的公正性，應開展理性討論。他表示，考評局出題是嚴謹過程，或需向公眾解釋出題。

葉建源批評教育局行為粗暴，一味用情緒化方法回應問題，破壞考評局的公正性。（資料圖片）

2020年中學文憑試歷史科（世史科）5月14日開考。（資料圖片／梁鵬威攝）

今年歷史科卷一當中，第二題涉及20世紀上半葉中日兩國關係，當中(c)分題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，參考資料及就自己所知解釋答案。涉事試題引用的資料分別是1905年出版的日本法政大學校長梅謙次郎的文章、1912年1月黃興寫給日本政客井上馨的信，以及中華民國臨時政府與三井財閥於1912年2月簽訂的一份合同。

教育局表示，知悉今年文憑試的歷史科有試題附帶極為片面的資料，致試題具引導性，考生可能因而達至偏頗的結論，嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴。教育局對公開試中出現如此設計的試題深感遺憾，並予以譴責，並要求考評局嚴肅跟進，向公眾作出合理交代，並全面檢討出題機制，從速改善，以維護文憑試的公平性、公正性及可信性。