考評局經理辭職　教聯會提注意個人言行　葉建源：考評工作蒙陰影

考評局周三起捲入政治風波，《香港01》獲悉，被揭在社交平台批評特首林鄭月娥的考評局評核發展部高級經理盧家耀，與其下屬經理梁紫豔於昨日（15日）辭職，但暫時未知原因。 立法會教育界議員葉建源認為，建制與官媒「批鬥」考評局人員，令考評局工作蒙上很大陰影，擔心日後難以吸納行內專業人士，最終導致劣幣驅逐良幣。教聯會主席黃錦良則認為，事件不會影響考評局工作，只要考評局人員注意個人言行，就不會有問題，但認為考評局應檢討用人及出題機制。

立法會教育界議員葉建源認為，事件令考評局工作蒙上很大陰影。（歐嘉樂攝）

葉建源指事件予人覺得工作政治風險高

教育局立法會議員葉建源表示，暫時未知兩人離職原因，認為考評局應作出交代。他指近日建制派、教育局對考評局的連番施壓，難免對兩人有所影響，「一場政治運動成功咗，但係就犧牲咗香港教育、考評局多年建立嘅成熟及享譽國際嘅名聲。」

他重申，作為考評局人員應有個人言論的私人空間，若然外界覺得言論不合適，可作出投訴或提醒，令考評局在無壓力下，依正常程序公平公正處理，而非作出「文革式批鬥」。他續指，今次事件會令考評局工作蒙上很大陰影，予人覺得內部工作政治風險高，擔心今後行內學科專業人士不敢加入，最終導致劣幣驅逐良幣。

教聯會主席黃錦良表示，不猜測及評論兩考評局職員辭職的理由，但認為事件反映言論自由非無邊界。（資料圖片／余俊亮攝）

教聯會黃錦良：反映言論自由並非無邊界

教聯會主席黃錦良則表示，不猜測及評論兩考評局職員辭職的理由，但認為事件反映言論自由並非沒有邊界，作為有份製作文憑試試題的考評局人員，「影響力甚至大過教師」，應注意個人言行及敏感度。他指，考評人員可以有個人政治立場，但若果在個人社交平台發表時政言論，就會有機會被外界轉發，令人質疑他能否在工作上維持專業，例如在擬題上會否有引導性、包含個人想法等。

黃認為，兩人請辭不會影響考評局運作，內部人員只要依足機制及操守做事，就不會有問題。他續指，兩人辭職不會解決考評局現時的用人及出題機制問題，現時有需要藉此檢討相關機制，以堵塞漏洞。