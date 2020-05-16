DSE歷史科｜鄧振強：只能答弊多於利　有認真學習能理解經濟侵略

中學文憑試（DSE）歷史科問「1900-45年日本為中國帶來利多於弊」，引起爭議。教育局長楊潤雄昨日（15日）要求考評局取消該條題目，並稱派員到考評局了解出題機制，長遠檢討現行機制，確保教育局對文憑試的監管。 中學校長會主席鄧振強今日（16日）出席商台電台節目時形容，涉事題目出得不理想，因學生能闡述的觀點少，只能回應弊多於利，但作答時也須提及日本為中國帶來的利處。他強調，只有「無受過教育或無相關知識才易被引導」，而試題資料內的借款中有列明須收七厘服務費，學生若在三年高中課程中有認真學習，能理解出日方做法是「經濟侵略」。

鄧振強：歷史資料題要求考生提及資料沒包含的部分

鄧振強解釋，歷史資料題的考試特色，是透過資料誘發考生思考，考生須利用已有知識回答及評價，考試有時限，學生知悉試題提供的資料不會是歷史的整全紀錄，「無受過教育或無相關知識易被引導」，題目共有八分，正正是要考生提及資料沒包含的部分：「是開放性題目，問考生是否同意此說，並『就你所知』說明，所以只是提供史料，而非提供歷史整全紀錄。」

鄧飛：試題扭曲學生價值觀、涉人道問題

教育評議會主席何漢權則認為，題目出得「很壞」，不理解為何會如此出題，又稱即使學生對該段時期的歷史有認識，出題者亦應兼顧史實及他人感受。何又指，試題不但會影響本屆考生，更會令往後的文憑試考生嘗試了解日本在該段時期對中國的利處。

教聯會副主席鄧飛亦稱，有關題目會「慢慢引導同學以功利判斷」，扭曲價值觀、涉及人道問題，形容題目是「重口味」及「要不得」，因為不論日本對中國有何利處，「人命關天」下不應如此出題。

取消試題會影響中史考生心理

鄧飛直言，教育局要求取消試題是聞所未聞，更會影響下周應考中史科考生的情緒，籲考評局交代審題機制，供考生參考。而鄧振強亦表示，社會應尊重專業，宜交由考評局決定，而大眾亦應尊重考評局決定，令爭議告一段落，否則將影響考生心理。

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