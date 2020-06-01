疫情下基層生活難　樂施會派餸菜包予劏房戶並教煮成本僅16元菜式

受新冠肺炎疫情影響，本港經濟大受打擊，失業率創十年新高，劏房戶生活更難捱。慈善團體樂施會與營養師協會、社企合作，設計出簡單易煮、每款成本僅約16元的食譜，聘請受疫情影響失業或收入大減的婦女，包裝營養餸菜包，連同食譜，分批派發予600個劏房家庭。一方面舒緩劏房戶食用開支，一方面傳授營養飲食的知識及資訊。 有受惠劏房戶表示，獲贈餸菜包及學習食材配搭方法後，開支省近千元，更令本身偏吃、體重過輕的兒子不再討厭蔬菜，「以前『左呃右氹』都不吃，或可能是煮得太簡單，現在切絲、顏色鮮艷，子女都期待新菜色，兒子更對蔬菜改觀。」

樂施會今年4月起，聯同共廚家作、關注綜援及低收入聯盟、香港營養師協會以及基督教聯合拿打素社康服務，推出「慳得有營餸基層」計劃。（鄧穎琳攝）

劏房戶：不宜「爆炒」、「星空茶碗蒸」深受歡迎

一家五口住在深水埗劏房的芳姐指，家中只有約100尺，無門分隔，煮飯時不能「爆炒」，否則油煙會沾染衣服及床舖。她表示，計劃中營養師建議她配搭不同食材及少油煙烹調，既健康亦令菜色變化更多，其中以秋葵製成的「星空茶碗蒸」，成功博得兩個兒子的好感。

她滿足地說，「以前不會選秋葵，滑潺潺，我都不喜歡，但原來加入蒸蛋都幾好！10元有4袋，每袋7至8枝，可以分幾餐，現在他們餐餐都食到清碟，每次回家都問今晚煮甚麼！」她又說，最近才得悉不同年紀的人亦應吸收鈣質，日後若經濟情況改善，會考慮飲用奶粉。

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新菜色助體重過輕男童不再偏食

同屬家庭主婦的劏房戶阿雯，其丈夫任點心師傅，疫情下月入大減5千元，現時每月薪金1.5萬元，水電費連租金已佔收入近一半，故只能節省食用開支。阿雯說，沒想到新學懂的吞拿魚雜菜煎餅會深受體重過輕、身高不達標的四歲兒子歡迎，「以前『左呃右氹』都不吃，或可能是煮得太簡單，現在切絲、顏色鮮艷，子女都期待新菜色，兒子更對蔬菜改觀。」

▼以下有多份由香港營養師協會提供的「有營」食譜，每款小菜成本約16元▼

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樂施會：每款菜色成本僅16元 平衡營養、價錢煮出美味小菜

樂施會署理港澳台項目總監黃碩紅解釋，基層對食物營養認識較少，主要用電飯煲或電磁爐煮食，菜色較單一，加上疫情下約七成受訪基層面臨經濟壓力，需減少日常食用開支及外出。

因此樂施會於四月下旬，推出計劃「慳得有營餸基層」，由基督教聯合拿打素社康服務及香港營養師協會，平衡營養需要及基層收入水平後，設計出每款成本約16元、食材易買、儲存時間較長，可以「輕炒、滾」等方式烹調的簡單菜色，讓基層煮出「色香味」俱全家常小菜。

左起為「共廚家作」創辦人鄭耀彤、樂施會署理港澳台項目總監黃碩紅。（鄧穎琳攝）

聘失業及開工不足基層包裝餸菜包

疫情下不便聚集，樂施會將原定免費講座及烹飪班改為影片教學，另設whatsapp群組由營養師回答受惠者的提問。黃碩紅解釋，長遠希望基層家庭學習到食材配搭及處理，在保留食物營養價值下，自創美味便宜菜色。

負責包裝餸菜包的「共廚家作」創辦人鄭耀彤說，飲食業失業率大升，故決定優先聘用受疫情影響的基層市民，聘用的20人，由四月起輪更負責食材解凍、切割、真空包裝及儲貨等工作。薪金則參考樂施會建議的「生活工資」，每日工作約五至六小時，時薪60元，另設實報實銷車費津貼。包裝後則透過「關注綜援及低收入聯盟」，逢周一及周五派發食材及食譜給受惠家庭。

樂施會預計整個兩年項目，連餸菜包相關總支出約為250萬元，計劃暫時集中向深水埗區，育有未成年子女的劏房戶服務，尚未接受公開申請，有興趣了解或資助計劃的市民可到樂施會網頁了解。