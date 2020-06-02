【新冠肺炎】張竹君：保護居民最為重要　房署立即消毒非毀屍滅跡

社會新聞
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本港新冠肺炎持續，今日新增六宗個案，當中四人為本地個案，同樣居住在瀝源邨祿泉樓。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，祿泉樓住戶常使用三樓出口離開，認為大廈公眾設施有可能為傳播途徑；她指為保護居民的健康，房屋署的消毒並非「毀屍滅跡」。

在今日的記者會上，張竹君指祿泉樓住戶常使用三樓出口離開，認為大廈公眾設施有可能為傳播途徑，又指為保護居民的健康，房屋署的消毒並非「毀屍滅跡」。（李澤彤攝）

張竹君指，由於瀝源邨祿泉樓三樓有行人天橋前往街市，因此雙數樓層住戶會於三樓乘搭升降機，從最近的單數樓層行樓梯回家。她指，住戶有可能會在過程中，觸碰到扶手等公用設施而感染病毒，因此每次出現確診患者後需立即消毒。

她續指，流行病學調查當然能找到傳播途徑，但最重要為保護居民的健康，不建議等待衞生署到場調查後才清潔，因此房屋署的消毒並非「毀屍滅跡」。她認為，能從環境情況推斷傳播途徑，例如居民可能觸摸到門柄、信箱、走廊扶手等公眾設施後沒洗手。

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張又指，沒打算使用閉路電視調查患者間有否接觸。她解釋，環境污染並非以時間點分析，因病毒能在物件上維持一段時間。她補充，患者之間並不相識，沒有一同飲茶和聊天，因此可假設他們在使用公共設施後受感染。

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