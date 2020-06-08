【校園天地】道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校為復課做好準備

新冠肺炎疫情進一步受到控制，全港學校將開展分階段復課，各校亦沒有鬆懈，紛紛進行復課準備。有見及此， 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 為了給學生提供一個安全衛生的學習環境，特進行一連串的工作，為復課做好準備。

考試與課程的調整 候補生申請的安排

原本學校全年會有3次全科考試，但在是次復課安排中，為了減輕學生的壓力，除了小五進行呈分試外，其餘年級的考試將取消，只安排進展性評估。在課程上，老師會分科分級檢視停課期間網上教學內容，收集學生普遍未能掌握的知識重點，在課堂上重新鞏固，溫故知新，然後才開展新的課程教學。

家長將在6月3日到5日得知小一派位結果，對於小一候補生（俗稱「叩門位」）的安排，校方也做足準備：家長可自行網上下載或到校索取表格，填妥後於6月6日到13日交回。面試將於6月11日開始進行，形式依然以面對面交流為主，但校方會做足一切防禦措施，讓家長及學生一個安全的環境順利進行面試。

梁校長（中）向工友講解清潔工作要點。（香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校圖片）

設立硬件設備 迎接學生回校

為了保障每位學生的健康，日前學校特安排工友為校園進行全方位清潔，梁永湛校長也親自監督校園清潔事宜，務求為學生帶來一個乾淨的環境。除了日常清潔外，學校也安排專業的公司團隊，利用效力長達90天的納米消毒劑，對校園進行消毒噴灑，務求將風險降到最低。另外，學校亦購置高科技儀器「智能體溫檢測機」、「熱成像體溫測試儀」及「自動感應洗手機」。學生在進入校門後，首先分流使用智能體溫檢測機或熱成像體溫測試儀檢測體溫，然後到自動感應洗手機拿搓手液清潔雙手。梁校長表示：「考慮到學生相隔排隊逐個讓教職員利用普通的紅外線探熱器探熱會費時，為了讓學生早上回校時更順利便捷，學校採購了更快捷和準確的智能體溫檢測機及熱成像體溫測試儀。」

縮短上課時間 調整課桌間距 提倡衛生意識

學校為了減低傳染的風險，特縮短上課時間，從全日改為半日，學生不會在學校內進行午膳。除此以外，校方也將調整課室內的課桌，排成單行，最大限度地拉開課桌之間的間距，行與行之間盡量做到有1米以上的距離。同時校方也在學校網站上傳教學生正確戴口罩、洗手等的教育短片，也在廁所內張貼正確洗手的步驟、沖廁前要必須蓋廁板的海報，時刻提醒學生要注重個人衛生。學校為免學生聚集，更取消集隊。在復課當天，班主任亦會給學生詳盡講解個人衛生常識及防疫的要項。希望預防感染，由學生做起。

（內容由香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校提供）

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