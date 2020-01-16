社協指過渡性房屋有局限性不應視為「靈丹妙藥」　冀設租務管制

政府日前宣布，三年內提供一萬個過渡性房屋已找到足夠土地達標，未來會再「加碼」五千個。社協今日（16日）發布「過渡性房屋推行及舒困成效質性研究報告」，發現過渡性房屋的居住條件雖然較劏房好，但仍有一定局限性，建議在行政上，政府應為過渡性房屋主要提供者，並設立跨部門小組或第三方部門等。 社協又指，政府不應將推高過渡屋指標視為「靈丹妙藥」，強調現時可入住過渡屋的住戶僅少數，認為政府不能忽略劏房，期望盡快設租務管制。

社協於去年11月至12月，分別與8個曾或正居於不適切居所的個人或家庭進行半結構的深切訪問，而現正受惠過渡性房屋計劃，以及從未入住過渡性房屋的居民分別各佔一半。

社協表示，過渡性房屋的居住條件雖然較劏房好，但仍有一定局限性。（王潔恩攝）

按聯合國條件 謹一半過渡性房屋得滿分

聯合國提出7個保障適切居住權條件。結果發現，不適切居所在任何條件只得為0分；而現時居於過渡性房屋，則能有一半條件取得滿分，包括租務保障、基本設施提供、可負擔程度及宜居性。

有劏房戶雖然曾申請過渡性房屋，但至今仍然無消息。（王潔恩攝）

過渡性房屋或未能續租 要重回劏房

不過，調查發現，過渡性房屋同樣有局限性。社協表示，過渡性房屋營運者未能掌握公屋配屋時間，而過渡性房屋未能保證續租，有居民擔心要再重回劏房。

早前一家6口居於深水埗劏房的吳小姐，現正與居於過渡性房屋；她說，居於劏房時，因大廈突然被發展商收購，後來更被斷水及恐嚇，一家人無路可走，後來因符合公屋申請年期及有剩餘名額，最終能入住過渡性房屋。不過，她稱租約年期只得兩年，擔心真正上樓前，要重返劏房居住。

吳女士（右）租住的過渡性房屋租約年期只得2年，擔心日後要重返劏房。（王潔恩攝）

依賴發展商借地 地點偏遠

在過渡屋的地點方面，社協指不少較偏遠，現時越來越多發展商表明願意借出新界農地建屋，預期新界會成為未來過渡屋的主要地點，擔心未能提供足夠的配套及工作機會。同時，現時部份過渡性房屋需共用廚廁，或未能完全切合文化適足程度。

供應量少難留名額予突發個案

此外，社協又指現時過渡屋供應量少，亦缺乏公平及統一機制，營運機構難以預留名額予有突發房屋需要的基層人士。劏房戶葉先生居住環境惡劣，家中常有老鼠及曱甴出沒，但租金連水電已逾8000元，惟他屬五人大家庭，現時並無相關的過渡屋單位來源。

另外亦有劏房戶苦候公屋4年半，雖然有申請過渡性房屋，但至今仍未有消息，「希望唔會上咗公屋先有消息。」