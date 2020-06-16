監警會｜討論屍體發現及失蹤案　警方：失蹤人口破案率93%

反修例風波踏入一周年，監警會早前發表專題審視報告，指出截至今年2月，警方應對示威活動而採取的行動衍生542宗須匯報投訴及1,099宗須知會投訴，共164宗投訴，監警會亦向警方提出52項改善建議。 監警會今日（16日）下午3時25分舉行公開會議，根據會議議程，警方將會簡報處理屍體發現及失蹤人士調查事宜；警方亦會就投訴警察課的每月統計數字、有關《逃犯條例》擬議修訂的大型公眾活動衍生的投訴統計數據、監警會提出52項建議的最新情況，以及投訴警察課刑事及違反紀律事項作出報告。監警會主席梁定邦將於會議結束後會見傳媒。

監警會今年舉行公開會議，聽取警方解釋屍體發現及失蹤人士處理安排。（羅君豪攝）

去年有近9000宗涉及屍體案件

警務處刑事總部署理警司許綺惠表示，去年多宗屍體發現，警方被指「隻手遮天」掩蓋死因真相，她指2019年共有8,885宗涉及屍體案件，當中有自殺、兇殺或屬屍體發現案，經初步調查後，向死因庭提供報告；目能只能提供到2018年的死因庭數字，共有8,534宗，約10%涉、1,083宗由死因庭指示要求警方進一步調查，當中約10%即161宗由死因庭要求召開死因研訊。

許表示，巡邏小隊接到舉報，會在現場確認死者身份，檢視死因有無可疑、有無他殺可能、有無與其他兇殺案有關，檢查屍體有無生命跡象等，有時會召喚法醫透過外觀及其他方法推斷死亡時間。她舉例說，如現場有無打鬥痕跡，如需要進一步調查時，會看死者的社交媒體帳戶有無得別留言，及現場附近有無閉路電視及電話通話紀錄，視乎案情召喚專家如鑑證，並會與死者親屬緊密聯繫，了解有無自殺傾向。她指如認為死因有可疑，會交由刑事調查隊跟進。完成蒐證後，會召喚食衞的屍理處理隊運送到公眾殮房，及聯絡家人認屍。

許綺麗形容死因裁判官是「靈魂人物」，「係最後負責同裁決嘅人。」她解釋說，如認為死因無可疑就可以結案，否則有權指令警方作進一步調查，警方要額外提交報告，死因裁判官亦可以指令安排第三方獨立專家如醫生等，及決定是否召開死因研訊。由五人陪審團審議，判決個案是死於自然、自殺或非法被殺。

被問到是否在不同環境發現屍體後的調查程序一樣，她指，基本上的初步調查程序「大同小異」。被問到有可疑抑或無可疑是否由現場警員決定，許指有「好多唔同方方面面工作」，有個初步評估，由巡邏人員及在場指揮官之後撰寫報告予死因裁判庭。

總警司麥衛文補充指，通常都會有市民目擊舉報，會有救護車到場，巡邏人員及指揮官要看現場環境，如是墮樓，會逐層掃樓和看閉路電視，了解是否當區居民等。如發現身上有可疑傷勢如有刀傷，會召喚法醫檢視等，「如有任何可疑都會提升調查力度。」

監警會今日討論屍體發現及失蹤人士案件。（孔繁栩攝）

警方：有被尋獲人士要求勿披露其下落予他人

警方指過去3年沒有涉及屍體發現程序的投訴，相關的只有處理死者財物方面的投訴。

新界北總區行動部警司（署理）梁志恆表示，去年有2,643宗失蹤人口，較前年的3,046宗減少約13%，認為與科技進步有關；大部分都有社交媒體，可以更新狀況等。按年齡層分佈相約，16歲以下佔21%，主要是貪玩等，全部都尋回；17至59歲佔全部51%，多數與家人不和、有誤會等，亦有外傭無通知僱主下離港；60歲以上佔個案28%，主要是患腦退化症等，屬個位數，「一個人可以唔見六次。」過去3年，涉及16歲以上仍有61宗失蹤人只正在調查。

五個陸上總區各設失蹤人口調查組。梁提到過往尋獲個案，不少都是由社區熱心人士發現報案等。他表示，其中一種跟進方法是透過DNA比對，得親人同意如梳等，將採取到的DNA放入資料庫，對比屍體發現。過去曾發生失蹤案變兇殺案，甚至是報案人就是兇手謊報。他另外指，如失蹤者被尋獲後，會按其意願，不會向報案人及第三方透露其下落及資料，他指或許這個程序引起部分外界誤解。

警務處劉賜蕙：無收到死亡事件報道的親友報案

被問到有無死亡後才發現曾獲舉報失蹤，梁志恆指無相關統計，但有試過循失蹤人士方向調查案件，經翻查閉路電視後，見到有報案人拿大行李離開住所，明顯有可疑故交由刑偵調查，結果案件實質上是兇殺案。總警司麥衛文指，失蹤人口的破案率有93%，剩餘7%是已知道行蹤但未接觸到真身

監警會委員許宗盛問到，過去一年有報道指的死亡事件，有無收到相關報案或屍體發現。警務處監管處處長劉賜蕙表示，無收到報案，無任何作為他們的親人或朋友到警務處求助及報案。

被問到3年來61宗16歲以上未結案個案中，有幾多是已發現行蹤證明在生、但未能確認他安全及親自銷案，有幾多是被找到後拒絕透露資料，扣除後實質上有多少宗是由去年8月後發生的。梁志恆僅指，無備存8月後的數，於去年舉報仍然跟進中的個案有40宗。