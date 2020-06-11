前監警會國際專家：警心理壓力大致開槍　批監警會報告欠平衡

曾點評監警會「權力及獨立調查能力不足」、已退出其國際專家小組的英國社會學家Clifford Stott，今日（11日）接受香港外國記者會邀請，透過網上直播探討香港及美國警隊如何在示威衝突後恢復公眾信心。 Clifford Stott認為警隊在處理示威衝突時，由於擁有使用武力的權力，所以其合法性需受到監管，避免出現不合理武力。談及各地都曾有警員向示威者開槍，研究社會心理學的Clifford Stott認為，示威場面會令警員心理壓力上升，在指揮官無法控制前線情況下，最終有機會引致開槍事件發生。對於監警會報告的評價，Clifford Stott認為監警會缺乏主動調查權，對警方資料照單全收，報告最終「lack of balance」（缺乏平衡）。

Clifford Stott接受FCC邀請，與本港傳媒探討本港及美國警隊如何重建公眾信心。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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警方在反修例風波中曾發射19發實彈槍，當中曾有示威者遭警員開槍打中身驅，在英國基爾大學擔任社會心理學系教授的Clifford Stott分析，當警員身處示威場面時，心理壓力會上升，希望盡快解決當前的衝突狀況，惟指揮官往往不能控制前線警員行動決定，最終出現開槍事件。Clifford Stott又以去年8月機場示威為例，有警員被示威者包圍下一度拔出手槍，相信與心理壓力有關，但認為這並非一個好決定。

對於有警員以「yellow object」及「曱甴」形容示威者，Clifford Stott認為這並非警員對示威者帶有偏見，反而是一種失去控制及認知的表現，可能有人認為示威者就如病毒，要從社會中移除，所以才會有這種去人性化的形容詞。

2019年9月21日晚上，「守護孩子」男義工於元朗鳳攸北街被捕，他帶到後巷，懷疑遭警察包圍腳踢毆打，樓上有街坊以手機拍下這一幕。警方於例行記者會上稱，網上有指警方毆打被捕人士的說法嚴重失實，韋華高稱只看到「Yellow Object（黃色物體）」。（網上圖片）

「沒有人想活在警察社會」

美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）早前遭警員壓頸後死亡，警員使用過度武力備受關注，更引發全國性示威，美國官方近日表明計劃改革警隊，Clifford Stott被問到本港可預見將來會否有改革的一天？他未有正面回應，僅稱港人在2003年上街遊行反對「廿三條」立法，至2019年反修例風波，警隊裝備一直有強化，反而要擔心未來20至30年，至2047年時香港的情況，在中方採用新科技下會否加強監控。

紐約州水牛城一名75歲老翁遭防暴推跌後頭着地出血，Clifford Stott指出老翁當時只是站着，質疑防暴警員是否有需要出手，為甚麼要出手，抑或是否有其他可行方法處理，強調「沒有人想活在警察社會，只是想活在一個rule of law（法治）的社會」。

▼美國各地爆發示威▼

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無意來港：Don’t feel safe

提及Clifford Stott去年與國際專家組成員退出監警會，他重申監警會缺乏主動調查權，依靠警方提供的資料，但沒有權力去調查資料，反而示威者及被捕人的意見欠奉，而市民關注被捕人拘留情況亦欠缺，當他看到報告後大感震驚，認為lack of balance，但一切都歸因監警會缺乏權查權力。

Clifford Stott多次就本港事件發聲，被問到會否擔心無法來港？他坦言暫無計劃，亦相信來港後「Don’t feel safe（不感安全）。」