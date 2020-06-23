新冠肺炎・6.23｜增16宗輸入個案　均由巴基斯坦抵港

本港新冠肺炎疫情放緩，昨日(22日)單日新増30宗個案，全部都是輸入個案，新增確診數創兩個月以來新高。 而本港已連續10天，沒有錄得本地感染個案。衞生防護中心今日（23日）下午公布，新增加16宗新型肺炎輸入個案。

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【17:37】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（23日）下午4時，中心正調查16宗新增2新型冠狀病毒肺炎確診個案，至今本港個案累計1 178宗（包括1 177宗確診個案和一宗疑似個案）。16宗新增個案涉及九男七女，年齡介乎11至48歲，全部曾於潛伏期身處巴基斯坦。

衞生防護中心亦正調查一宗海外個案。個案涉及一名39歲女病人，她由印度經馬來西亞乘坐國泰港龍航空KA734（經濟艙）於6月21日抵港，並於抵港後申報曾於5月在印度確診2新型冠狀病毒肺炎及接受治療。病人其後直接由香港國際機場被送往基督教聯合醫院接受治理。中心已與印度衞生當局聯絡，以取得個案的進一步資料。

【14:53】據了解，今天連續第10日無新增本地確診個案，衞生防護中心不設疫情記者會。

據了解，聯合醫院接收一名剛從印度來港的新型冠狀病毒肺炎病人，該病人於印度已確診，料屬海外個案，不會列為本港確診病例。

【14:23】本港錄新型肺炎第六宗死亡病例，居瀝源邨祿泉樓72歲老伯。他是本港第1100宗確診個案，於6月4日入院，當時未有病徵，情況穏定。病人情況其後轉差，於6月10日轉送深切治療部，期間需洗腎及接駁人工心肺機協助呼吸，並需接受強心藥輸注。他情況持續惡化，至今早2時19分離世。

【13:07】疫情重創本港飲食業，政府先後推出兩輪抗疫基金支援。不過，民主黨接獲食肆負責人求助，直指當中存在漏洞，包括於首輪抗疫基金中，規定須由食肆持牌人申請，惟有持牌人「侵吞」資助，食肆東主反而無法受惠。在土瓜灣、觀塘經營兩間食肆的負責人趙先生指，第一期資助原可獲40萬應急，惟持牌人卻侵吞了30萬。他指，早前嘗試以公司身份入紙申請第二期資助，惟仍在審批過程中，望政府放寬申請限制。

防疫抗疫基金｜食肆經營者稱遭「掛名持牌人」侵吞政府資助30萬

業界於記者會上促請政府放寬申請，允許持商業登記證的食肆東主，或持牌人皆可申請。（黃詠榆攝）

【08:00】截至周二（23日）上午8時，全國確診病例85,056宗，累計死亡人數4,646人，疑似病例20宗，治癒病例79,970宗，累計境外輸入1,876宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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