居屋2020｜即睇最新4大屋苑位置　附互動地圖　查看全港居屋資料

2020年新一期居屋計劃原定於7月接受申請，但早前因疫情影響而延期。房委會表示，新一期居屋將於下周四（10日）開始接受申請，並將於今日（3日）起將售樓書等資料上載房委會網站。 今期將推售四個屋苑，包括火炭彩禾苑、粉嶺山麗苑、馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑，合共7,037伙單位，單位實用面積介乎278至614平方呎，售價介乎123萬至513萬元，是市價的六三折。 《香港01》特意製作居屋地圖，協助讀者做好購買資助房屋上車部署。

今期居屋的綠白表比例由五五比改為四六比，即40%綠表，60%白表。另外，房委會調整申請者的入息及資產限制，一人申請者的入息限額由29,000元調升至33,000元，而資產限額卻由100.5萬元下調至85萬元；二人或以上申請者的入息限額由58,000元調升至66,000元，而資產限額卻由201萬元下調至170萬元。

今期將推售四個屋苑，包括火炭彩禾苑、粉嶺山麗苑、馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑，合共7,037伙單位，單位實用面積介乎278至614平方呎，售價介乎123萬至513萬元，是市價的六三折。當中鑽石山啟翔苑更是近年罕見的市中心盤，共提供940伙；粉嶺皇后山山麗苑更是「大戶」，共提供約3,222伙居屋單位；至於馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑則分別提供2,079伙及806伙。

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房委會表示，新一期居屋將於下周四（10日）開始接受申請，10月7日截止，白居二亦同時接受申請。包括售樓書在內的居屋資料今日會上載房委會網站，同時可在房委會樂富客務中心拿取。新居屋將於明年1月攪珠，同年6月揀樓。

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