港大炒戴耀廷｜消息指校委拒教委會意見：應go beyond academics

港大法律系副教授戴耀廷因佔中案被判囚16個月，去年8月獲准保釋等候上訴，惟未及待明年3月聆訊結果，由李國章領導的港大校委會昨日( 28日）召開會議，以暗票18票贊成、2票反對下通過即時解僱戴耀廷。 據了解，有不只一個由特首委任的委員，在會上認為校委會非學術機構，毋需要跟從港大教務委員會意見，力指要「go beyond academics」，解僱戴耀廷。 有知情人士分析，今次在第三波疫情嚴峻下，校委會堅決面對面開會，部份較少露面的校委亦罕有出現，似有務求「數夠票」盡快通過決定。

大比數否決待上訴完成後才處理

港大校委會昨日下午5時召開會議，討論戴耀廷教席去留問題。據了解，在會上近三小時的討論，有校委曾提出押後處理，待戴耀廷上訴案完結後才表決，惟被大比數否決。

教務委員會曾向校委會呈交意見，確立戴耀廷涉及佔中案屬「行為不當」，但並不構成解僱的理由。不過，有校委顯然不認同，在會上稱「涉及刑事罪，好大鑊」，「犯法、有罪係事實」，又指判囚令戴未能長期教書等。有不只一位由特首委任的委員，在會上認為校委會非學術組織，無需要跟從教務委員會建議，認為應該要「go beyond academics（作學術以外的決定）。」

校委會最終未有接納建議，據悉最終以暗票18票贊成、2票反對下通過即時解僱戴耀廷。（資料圖片）

校委會最終未有接納建議，據悉最終以暗票18票贊成，2票反對下通過即時解僱戴耀廷。校委會決定隨即引起校友及學生不滿，批評校委會無視程序公義，更僭越權力，無視教務委員會建議，踐踏大學的學術自由及自主。

事實上，外界對於校委會結果早已預計不樂觀，五年前由李國章任主席的校委會否決任命陳文敏出任副校長已有跡可尋；大學校委會組成為一直為人詬病，目前23個委員當中，連同主席有6人由校監兼特首林鄭月娥委任，6人由校委會委任，當中由李國章推薦。觀乎這12人大部份涉及建制派背景，包括李國章、經民聯前立法會議員石禮謙、前全國政協黃景強等，可見保留戴的教席機會甚微。

中聯辦在昨日會議完結約兩個多小時後發聲明，表示港大的決定是「懲惡揚善、順應民心的正義之舉」。有消息分析，在第三波疫情嚴峻下，校委會仍堅決面對面開會，部份較少露面的校委如石禮謙、黃景強等均罕有出現，估計開會前已「數夠票」，質疑在外界政治壓力下，務求盡快通過決定。