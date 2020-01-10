把握中風復康黃金時間　中西合璧刺激腦細胞自我修復

人生無常，珍惜眼前人看似老生常談，但卻最真實不過。60歲的陳女士(化名)，原本擁有幸福家庭，有一名20歲仍在求學的女兒，亦有愛錫自己的丈夫，但幾年前因為一次手術導致腦出血中風，經治療後雖得以保命，卻僅餘左手及頭部可以郁動，由於失去自理能力需要轉往院舍居住，家人感到十分徬徨，且因中風後口齒不清，難以和家人溝通，就連想喝杯水也不能表達清楚，她本人亦因此經常煩躁不安，更自暴自棄和變得消極，對前路感到無望。 陳女士的個案只是本港腦血管病例的冰山一角，根據衞生署的資料顯示，腦血管病是本港四大致命疾病之一，當中超過八成個案是65歲以上長者，在2017年全港醫院錄得超過25,000宗因為腦血管病導導致住院及死亡個案，即平均每天有70宗，情況堪憂。 撰文：靈實「中西醫全方位復康治療」團隊

註冊中醫師李萬發表示，以中醫角度來看，人擁有自我修復功能，只要我們能刺激腦神經系統就有機會帶動自我復元功能。（靈實提供圖片）

我們改變不了已發生的不幸事，卻可把「不幸」化成「希望」。像陳女士的女兒一樣，從來沒有放棄媽媽，相反，她積極地四出尋找醫治媽媽的方法，最後找到中西合璧治療法，令媽媽重新振作。



假如病人試了兩、三個月便放棄，就失康復機會

註冊中醫師李萬發表示，在中醫角度而言，中風患者的復康療程，最理想在急救及治療後立刻展開。李醫師續指：「從西醫角度來看，腦細胞一旦壞死就無法復元，但以中醫角度來看，人擁有自我修復功能，只要我們能刺激腦神經系統就有機會帶動自我復元功能。」不過他補充說，每人體質不同，康復進度亦因人而異，所以他會按照患者不同需要而度身訂造療程。他明言：「以一般中風個案來說，要接受半年或以上治療才能看到成效，假如病人只是試了兩、三個月便放棄，就會失去康復機會。」

職業治療師陳恩賜表示，中西醫的組合治療著重中醫師和西醫之間的溝通，因應病人情況共同制訂一套能發揮最大效能的方案。

職業治療師陳恩賜表示，從西方醫學角度來說，身體機能的運作有賴由不同系統互相協調和互相效力，對於因為中風而多個健康系統都受到影響的病人而言，透過替患者施行一系列的傳統與非傳統而多樣化之治療，能更有效地激活患者的機能。他續指：「中西醫的組合治療著重中醫師和西醫之間的溝通，因應病人情況共同制訂一套能發揮最大效能的方案，希望可以加快病人的康復進度。」



最近，一名有心人捐出10萬元支持推動上述的中西醫治療方案，旨在讓經濟有困難的中風或長期痛症患者申請，療程首先由註冊中醫師評估，然後再訂出合適的方案，為患者度身訂造包括中醫內科、針灸及推拿、物理治療、職業治療、心理輔導、意識訓練及山姆療法方案，專門針對患者的痛症、肢體癱瘓、吞嚥困難等問題，並因應個別人士的體質及復康進度再調整療程時間長短，希望透過密集式中西醫治療訓練，提升患者復元能力，鼓勵患者重新出發，為他們重燃復康希望。

經濟有困難的中風或長期痛症患者可申請相關的基金，以獲得中西醫復康治療資助。查詢可致電2703 2073或2703 3373。