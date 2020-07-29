新冠肺炎︱觀塘消防員家人確診　涉事消防員檢測呈陰性

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本港新型冠狀病毒肺炎確診個案連續八日破百，今日（29日）新增118宗個案，累計個案達3003宗。消息指，觀塘消防局一名消防員的家人確診，該名人員本周一（27日）接受病毒檢測，結果呈陰性。觀塘消防局與該名隊員同一分隊的屬員目前在家工作。

消息指，一名駐守觀塘消防局消防員的家人確診，該名人員本周一（27日）接受病毒檢測，結果呈陰性。（資料圖片）

消息指，九龍東區署理高級消防區長趙煜文今日向屬員發信，指上周六（25日）觀塘消防局一名消防人員得悉其家人初步確診新冠肺炎後，隨即向處方報告。周日（26日）該名消防人員的家人因發燒送往聯合醫院，其家人醫院進行病毒測試的結果亦呈陽性。

該名消防人員曾於7月18及24日在觀塘消防局當值，部門指他當值期間有與其他隊員保持社交距離及佩戴口罩。消防部門將會特別安排觀塘消防局與該名隊員同一分隊的屬員在家工作，而本周一（27日）涉事消防人員已進行病毒測試，並於同日得知檢測結果為陰性。

趙煜文於信中表示，部門指已利用新購置的「Rely+ On Virkon Fogger」消毒劑為觀塘消防局處所及消防車進行全面消毒，亦要求清潔承辦商按照衞生署的指引，加強局內設施的清潔和消毒工作等。

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趙煜文續指，為減低交叉感染風險，所有室內健身室已暫停使用；在工作期間（例如日常訓練、用膳或戒備時），應與他人保持適當的社交距離，避免進行集體活動；每日早上9時交更集隊亦只安排接班隊進行，以減少不必要接觸。

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