新冠肺炎｜業界指近半健身中心未收到政府補助　促准有條件下重開

新冠肺炎疫情爆發第三波，政府於上月宣布收緊防疫措施，包括健身室在內的場所要停業。 健身搏擊運動業界大聯盟早前進行問卷調查，並獲得900份回應。當中有七成五健身中心業界稱，中心只能維持營運3個月。 有近一半健身中心亦指，直至八月仍未收到第二輪防疫抗疫基金發放的補助，有七成五受訪教練亦稱未取得資助。他們促政府發放第三輪基金，並於有足夠防疫措施下重開。

健身搏擊運動業界大聯盟早前進行問卷調查，有七成五健身中心稱中心只能維持營運3個月。（資料圖片／盧翊銘攝）

健身搏擊運動業界大聯盟早前進行問卷調查，收到共900份回應，收集業界對防疫基的需求及第二輪基金發放的情況。

當中有七成健身中心業界表示，舖位業主無因停業減租，業界要於無收入下交租。有七成五僱主稱，按現時情況估計中心只能維持營運3個月。

促政府發放第三輪防疫基金

政府第二輪防疫抗疫基金向合資格健身中心發放一筆過10萬元資助，及向合資格教練發放7,500元。調查發現，截至8月有近一半健身中心未收到10萬元援助，有七成五教練未收到7,500元資助。有共八成受訪者認為政府應在1至2周內發放資助。

調查又指，九成七僱主認為政府應立即安排第三輪防疫基金，並發放給所有受影響的行業。大聯盟促政府於有足夠措施下重開中心，包括保持器材間的1.5米距離、只可預約小組及私人課堂、場內只可容納一半人數等。