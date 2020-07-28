新冠肺炎｜網民呻駿洋邨隔離後遭街坊冷眼起底　專家4招情緒支援

本港新冠肺炎第三波大爆發，截至今日（28日）凌晨，單日新增106宗確診，確診個案數字連日破百，不少密切接觸者須入住檢疫中心隔離。近日有網民在社交網站Facebook專頁發文指，從駿洋邨隔離後，受到街坊的冷眼及無理的「起底」。

Facebook專頁《馬鞍山之友》

處名「一位受盡白眼、曾被隔離的人士」的網民，日前在社交網站Facebook專頁發文指，曾被定為密切接觸者，所以需要被送往駿洋邨。於是街坊得知後就去追查牽涉的樓層單位。「但大家發放一啲訊息出嚟嘅時候，往往以訛傳訛、道聽途說、又唔去fact check。咁就一傳十、十傳百，連累咗唔知幾多無辜嘅人。」

HK01資料圖片

「當我完成14天的隔離回家，以為可以鬆一口氣，但奈何只不過係惡夢嘅開始」、「各位街坊街里個個對我哋評頭品足」、「媽媽去買餸，跟街坊打個招呼、說個早晨，人哋都即刻掉頭走。」網民大呻「我諗咗好耐，錯嘅唔係我哋，我哋假假哋都係受害者，但我哋點解要被咁樣對待、歧視？」

▼▼▼▼點擊看網民駿洋邨隔離後受街坊冷眼起底經歷全文▼▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）分享4招情緒支援受困擾人士。Daisy指，明白遭受鄰里評頭品足和白眼，的確讓人不好受，但要提醒自己這種目光只是暫時性，而且是短暫的情況，過多一段時間或疫症過後，大家就會淡忘，不用太聚焦別人的目光，讓自己更難受。

▼▼▼▼點擊看專家4招情緒支援▼▼▼▼

在街上不小時咳了一聲，即刻勁心虛；行過店舖留意有冇口罩，多過有冇優惠；見到搓手液就會忍唔住想唧；平時喉嚨痛當食生菜，現在有點風吹草動就立即食藥，驚到HIHI。這些事情你遇過嗎？如果你也有這20個生活習慣的小改變，證明你的抗疫意識已經入血了。

立即click入內文睇足本版：20個疫情期間改變的生活小習慣 全中代表你抗疫意識已爐火純青！

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓